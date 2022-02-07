https://uz.sputniknews.ru/20220207/jitel-nurabada-spas-dikuyu-ptitsu---foto-22582632.html

Житель Нурабада спас дикую птицу - фото

Житель Нурабада спас дикую птицу - фото

Здоровью хищника ничто не угрожает, скоро птица снова сможет летать

2022-02-07T12:26+0500

2022-02-07T12:26+0500

2022-02-07T12:26+0500

общество

птица

экология

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ТАШКЕНТ. 7 фев – Sputnik. В Нурабадском районе Самаркандской области спасли хищную птицу, сообщает пресс-служба Комитета по экологии республики в своем Telegram-канале.По данным пресс-службы, житель махалли "Олтинсой" увидел на канале "Эски анҳор" дикую птицу. Хищник был истощен и не мог взлететь. Мужчина поймал птицу и обратился в Нурабадскую районную инспекцию по экологии и охране окружающей среды.Скоро хищник оправится и сможет вернуться в дикую природу.Читайте также: Игру снежных барсов сняла камера на юге Узбекистана

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птица, экология, фото