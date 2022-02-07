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Житель Нурабада спас дикую птицу - фото
Житель Нурабада спас дикую птицу - фото
Здоровью хищника ничто не угрожает, скоро птица снова сможет летать
2022-02-07T12:26+0500
2022-02-07T12:26+0500
общество
птица
экология
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ТАШКЕНТ. 7 фев – Sputnik. В Нурабадском районе Самаркандской области спасли хищную птицу, сообщает пресс-служба Комитета по экологии республики в своем Telegram-канале.По данным пресс-службы, житель махалли "Олтинсой" увидел на канале "Эски анҳор" дикую птицу. Хищник был истощен и не мог взлететь. Мужчина поймал птицу и обратился в Нурабадскую районную инспекцию по экологии и охране окружающей среды.Скоро хищник оправится и сможет вернуться в дикую природу.Читайте также: Игру снежных барсов сняла камера на юге Узбекистана
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птица, экология, фото

Житель Нурабада спас дикую птицу - фото

12:26 07.02.2022
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Здоровью хищника ничто не угрожает, скоро птица снова сможет летать
ТАШКЕНТ. 7 фев – Sputnik. В Нурабадском районе Самаркандской области спасли хищную птицу, сообщает пресс-служба Комитета по экологии республики в своем Telegram-канале.
© пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей средыЖитель Нурабадского района спас хищную птицу
Житель Нурабадского района спас хищную птицу - Sputnik Узбекистан
1/2
© пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды
Житель Нурабадского района спас хищную птицу
© пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей средыЖитель Нурабадского района спас хищную птицу
Житель Нурабадского района спас хищную птицу - Sputnik Узбекистан
2/2
© пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды
Житель Нурабадского района спас хищную птицу
По данным пресс-службы, житель махалли "Олтинсой" увидел на канале "Эски анҳор" дикую птицу. Хищник был истощен и не мог взлететь. Мужчина поймал птицу и обратился в Нурабадскую районную инспекцию по экологии и охране окружающей среды.
"В настоящее время птица прошла специальное медико-ветеринарное обследование и передана на временное хранение в зоопарк "Джам замин зиёси" Нурабадского района", - говорится в сообщении пресс-службы.
Скоро хищник оправится и сможет вернуться в дикую природу.
Читайте также: Игру снежных барсов сняла камера на юге Узбекистана
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