Житель Нурабада спас дикую птицу - фото

ТАШКЕНТ. 7 фев – Sputnik. В Нурабадском районе Самаркандской области спасли хищную птицу, сообщает пресс-служба Комитета по экологии республики в своем Telegram-канале.По данным пресс-службы, житель махалли "Олтинсой" увидел на канале "Эски анҳор" дикую птицу. Хищник был истощен и не мог взлететь. Мужчина поймал птицу и обратился в Нурабадскую районную инспекцию по экологии и охране окружающей среды.Скоро хищник оправится и сможет вернуться в дикую природу.Читайте также: Игру снежных барсов сняла камера на юге Узбекистана
По данным пресс-службы, житель махалли "Олтинсой" увидел на канале "Эски анҳор" дикую птицу. Хищник был истощен и не мог взлететь. Мужчина поймал птицу и обратился в Нурабадскую районную инспекцию по экологии и охране окружающей среды.
"В настоящее время птица прошла специальное медико-ветеринарное обследование и передана на временное хранение в зоопарк "Джам замин зиёси" Нурабадского района", - говорится в сообщении пресс-службы.
Скоро хищник оправится и сможет вернуться в дикую природу.