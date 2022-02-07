https://uz.sputniknews.ru/20220207/rossiyanin-osvobojden-iz-pod-domashnego-aresta-22581130.html
Российский блогер Лымарь освобожден
Российский блогер Лымарь освобожден
Названа точная дата возвращения домой задержанного в Бухаре российского тревел-блогера. 07.02.2022, Sputnik Узбекистан
2022-02-07T11:44+0500
2022-02-07T11:44+0500
2022-02-07T11:51+0500
общество
домашний арест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/04/22537521_0:23:1440:833_1920x0_80_0_0_c3e0068cacc39ebf48d66444867fbe6c.jpg
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Гражданин России Максим Лымарь, задержанный в аэропорту Бухары второго февраля за попытку вывоза незарегистрированного беспилотного летательного аппарата, освобожден из-под домашнего ареста.Девятого февраля россиянин планирует вернуться в Новосибирск. Об этом сообщили в Посольстве России в Узбекистане, выразив признательность узбекской стороне за оперативность в решении вопроса.Напомним, россиянин был задержан при прохождении пограничного контроля в аэропорту Бухары из-за квадрокоптера, который был не зарегистрирован. За нарушение правил Ламарю могло грозить до трех лет лишения свободы.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/04/22537521_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_bc1e54354fdf67f53f03e8028b5398dc.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
домашний арест
Российский блогер Лымарь освобожден
11:44 07.02.2022 (обновлено: 11:51 07.02.2022) Подписаться на
Дополняется
Названа точная дата возвращения домой задержанного в Бухаре российского тревел-блогера.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Гражданин России Максим Лымарь, задержанный в аэропорту Бухары второго февраля за попытку вывоза незарегистрированного беспилотного летательного аппарата, освобожден из-под домашнего ареста.
Девятого февраля россиянин планирует вернуться в Новосибирск.
Об этом сообщили
в Посольстве России в Узбекистане, выразив признательность узбекской стороне за оперативность в решении вопроса.
Напомним, россиянин был задержан
при прохождении пограничного контроля в аэропорту Бухары из-за квадрокоптера, который был не зарегистрирован. За нарушение правил Ламарю могло грозить до трех лет лишения свободы.