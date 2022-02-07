https://uz.sputniknews.ru/20220207/rossiyanin-osvobojden-iz-pod-domashnego-aresta-22581130.html

Российский блогер Лымарь освобожден

Российский блогер Лымарь освобожден

Названа точная дата возвращения домой задержанного в Бухаре российского тревел-блогера. 07.02.2022, Sputnik Узбекистан

2022-02-07T11:44+0500

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общество

домашний арест

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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Гражданин России Максим Лымарь, задержанный в аэропорту Бухары второго февраля за попытку вывоза незарегистрированного беспилотного летательного аппарата, освобожден из-под домашнего ареста.Девятого февраля россиянин планирует вернуться в Новосибирск. Об этом сообщили в Посольстве России в Узбекистане, выразив признательность узбекской стороне за оперативность в решении вопроса.Напомним, россиянин был задержан при прохождении пограничного контроля в аэропорту Бухары из-за квадрокоптера, который был не зарегистрирован. За нарушение правил Ламарю могло грозить до трех лет лишения свободы.

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домашний арест