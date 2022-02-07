https://uz.sputniknews.ru/20220207/v-kazaxstanskix-gorax-spasli-ranennogo-turista-22585769.html
В казахстанских горах спасли раненного туриста
В казахстанских горах спасли раненного туриста
Молодой человек повредил ногу и не мог сам спуститься с ледника.
2022-02-07T14:40+0500
2022-02-07T14:40+0500
2022-02-07T14:40+0500
в мире
казахстан
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ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Казахстанские спасатели спустили 20-летнего травмированного туриста с высокогорного ледника в Алматинской области. Сообщают наши коллеги из Sputnik Казахстан.По данным агентства, 6 февраля в Республиканский оперативно-спасательный отряд поступила информация о 20-летнем туристе, получившем травму в горах. Выяснилось, что при спуске с перевала он получил сильный ушиб ноги и не мог передвигаться самостоятельно.К счастью, альпинист был не один, с ним была его знакомая, которая сумела связаться с родителями. Те, в свою очередь, обратились за помощью к спасателям.Молодому человеку оказали первую медицинскую помощь и спустили его до Медео, где передали родственникам.Читайте также: На трассе в Самаркандской области перевернулся грузовик
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казахстан, спасатели, турист
В казахстанских горах спасли раненного туриста
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Молодой человек повредил ногу и не мог сам спуститься с ледника.
ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik.
Казахстанские спасатели спустили 20-летнего травмированного туриста с высокогорного ледника в Алматинской области. Сообщают наши коллеги из Sputnik Казахстан
.
По данным агентства, 6 февраля в Республиканский оперативно-спасательный отряд поступила информация о 20-летнем туристе, получившем травму в горах. Выяснилось, что при спуске с перевала он получил сильный ушиб ноги и не мог передвигаться самостоятельно.
К счастью, альпинист был не один, с ним была его знакомая, которая сумела связаться с родителями. Те, в свою очередь, обратились за помощью к спасателям.
"На место происшествия в горы Заилийского Алатау незамедлительно выехали 8 спасателей, в том числе один кинологический расчет. Уже к 16.05 пострадавшего обнаружили на морене ледника Богдановича. У него был сильный ушиб ноги", - сообщили в пресс-службе Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС республики.
Молодому человеку оказали первую медицинскую помощь и спустили его до Медео, где передали родственникам.