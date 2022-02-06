https://uz.sputniknews.ru/20220206/na-trasse-v-samarkandskoy-oblasti-perevernulsya-gruzovik--chto-sluchilos-22573786.html

На трассе в Самаркандской области перевернулся грузовик — что случилось

На трассе в Самаркандской области перевернулся грузовик — что случилось

В результате аварии автомобиль и его груз получили серьезные повреждения. Сам водитель также пострадал, он был госпитализирован.

2022-02-06T15:05+0500

2022-02-06T15:05+0500

2022-02-06T15:26+0500

происшествия

авария

грузовик

водитель

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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Сегодня утром на 84-м км трассы М-37, проходящей по территории Каттакурганского района Самаркандской области, произошло масштабное ДТП. На дорогу прямо во время движения опрокинулась многотонная фура, которая направлялась с грузом из Ташкента в Самарканд.Как выяснилось позже, водитель уснул за рулем, потеряв таким образом управление над авто. Машина на полном ходу въехала бетонный барьер посреди трассы. В результате аварии автомобиль и его груз получили серьезные повреждения. Сам водитель также пострадал, он был госпитализирован, ему оказана экстренная медицинская помощь. Сейчас он в порядке.Сотрудники районного УБДД изучают ситуацию.Читайте также:Пыльная буря в Кашкадарье спровоцировала массовое ДТП — видео >>В горных районах снова может быть опасно — МЧС >>

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авария, грузовик, водитель