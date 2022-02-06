https://uz.sputniknews.ru/20220206/na-trasse-v-samarkandskoy-oblasti-perevernulsya-gruzovik--chto-sluchilos-22573786.html
На трассе в Самаркандской области перевернулся грузовик — что случилось
На трассе в Самаркандской области перевернулся грузовик — что случилось
В результате аварии автомобиль и его груз получили серьезные повреждения. Сам водитель также пострадал, он был госпитализирован.
2022-02-06T15:05+0500
2022-02-06T15:05+0500
2022-02-06T15:26+0500
происшествия
авария
грузовик
водитель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/06/22573757_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e121b511ae73a451abd0114e9b20bc1e.jpg
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Сегодня утром на 84-м км трассы М-37, проходящей по территории Каттакурганского района Самаркандской области, произошло масштабное ДТП. На дорогу прямо во время движения опрокинулась многотонная фура, которая направлялась с грузом из Ташкента в Самарканд.Как выяснилось позже, водитель уснул за рулем, потеряв таким образом управление над авто. Машина на полном ходу въехала бетонный барьер посреди трассы. В результате аварии автомобиль и его груз получили серьезные повреждения. Сам водитель также пострадал, он был госпитализирован, ему оказана экстренная медицинская помощь. Сейчас он в порядке.Сотрудники районного УБДД изучают ситуацию.Читайте также:Пыльная буря в Кашкадарье спровоцировала массовое ДТП — видео >>В горных районах снова может быть опасно — МЧС >>
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/06/22573757_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b9dcc00225d94cfbdf009c1d89ab2468.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
авария, грузовик, водитель
На трассе в Самаркандской области перевернулся грузовик — что случилось
15:05 06.02.2022 (обновлено: 15:26 06.02.2022) Подписаться на
В результате аварии автомобиль и его груз получили серьезные повреждения. Сам водитель также пострадал, он был госпитализирован.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Сегодня утром на 84-м км трассы М-37, проходящей по территории Каттакурганского района Самаркандской области, произошло масштабное ДТП. На дорогу прямо во время движения опрокинулась многотонная фура, которая направлялась с грузом из Ташкента в Самарканд.
Как выяснилось
позже, водитель уснул за рулем, потеряв таким образом управление над авто. Машина на полном ходу въехала бетонный барьер посреди трассы.
В результате аварии автомобиль и его груз получили серьезные повреждения. Сам водитель также пострадал, он был госпитализирован, ему оказана экстренная медицинская помощь. Сейчас он в порядке.
Сотрудники районного УБДД изучают ситуацию.
Читайте также: