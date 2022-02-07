https://uz.sputniknews.ru/20220207/v-tashkentskoy-oblasti-proizoshli-kadrovye-perestanovki-22584081.html

В администрации Ташкентской области произошли кадровые перестановки

В администрации Ташкентской области произошли кадровые перестановки

Сразу несколько руководителей сменились в хокимияте столичной области. Кем они работали раньше и какие должности теперь занимают их предшественники — в нашем материале.

2022-02-07T14:05+0500

2022-02-07T14:05+0500

2022-02-07T14:05+0500

ташкентская область

кадровые перестановки

руководитель

общество

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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В администрации Ташкентской области сразу несколько назначений. Сменился заместитель главы хокимията региона и вместе с ним назначен новый руководитель Аккурганского района области. Об этом сообщили в местной пресс-службе.Первым замхокима Ташобласти по вопросам сельского и водного хозяйства стал Холмирза Ниезов.До этого он возглавлял администрацию Алтыарыкского района Ферганской области.А новым хокимом Аккурганского района стал Алишер Каримжонов, который ранее работал первым замхокима Куйичирчиксогорайона.Прежним главой Аккурганского района был Фарход Омонов. Теперь он занял должность замначальника управления по поддержке махалли и семьи Ташкентской области.Читайте также:Назначены два новых хокимаФото: делегация из Татарстана посетила технопарк в Ташобласти

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ташкентская область, кадровые перестановки, руководитель