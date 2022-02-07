https://uz.sputniknews.ru/20220207/video-kak-izbejat-povtornogo-blekauta-v-uzbekistane-i-tsentralnoy-azii---ekspert-22594883.html
Видео: как избежать повторного блэкаута в Узбекистане и Центральной Азии - эксперт
Видео: как избежать повторного блэкаута в Узбекистане и Центральной Азии - эксперт
Эксперт в области энергетики Вячеслав Кулагин рассказал, как сохранить бесперебойные поставки света и тепла после январского блэкаута.
2022-02-07T21:13+0500
2022-02-07T21:13+0500
2022-02-07T21:13+0500
видео
узбекистан
центральная азия
энергетика
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На заводе Uzbekistan GTL по производству синтетического жидкого топлива введена в эксплуатацию установка для получения автономной электроэнергии. В заявлении Минэнерго Узбекистана говорится, что благодаря ей предприятие сможет обеспечить дополнительной энергией национальную электросеть республики.Напомним, что в конце января Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан остались без света и тепла. Это случилось по причине серьезных сбоев в сети.Что происходит в энергетике Узбекистана после недавней аварии на линии электропередачи, рассказал руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН, директор Центра энергетических исследований ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин.Как республике избежать повторного сбоя в подаче электричества? Почему атомная энергетика сегодня важна для всех стран Центральной Азии (ЦА)? Чем "Росатом" может помочь Узбекистану и другим республикам? Обо всем этом и не только — в интервью Sputnik Узбекистан.По мнению Вячеслава Кулагина, новая установка на заводе GTL – это очередное звено рабочего процесса по развитию предприятия. Отдача от этого в общую систему энергопотребления может составить полпроцента.На фоне январского энергетического коллапса, эксперт считает, что сегодня странам важно решать вопросы надежности систем и модернизировать линии электропередачи.Сбой в энергосистеме, по словам эксперта, произошёл из-за ветхости линий электропередачи.Также Вячеслав Кулагин отметил, что сегодня многие страны региона задумываются над перспективами строительства АЭС на своих территориях. Однако, это долгосрочный вопрос — атомные станции возводят десятилетиями.Над чем ещё нужно работать Узбекистану для решения проблем электроэнергетики и какие возобновляемые источники энергии нужно развивать, смотрите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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Видео: как избежать повторного блэкаута в Узбекистане и Центральной Азии - эксперт
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После январского блэкаута в Узбекистане и соседних странах многие задаются вопросом – как сохранить бесперебойные поставки света и тепла в будущем? Эксперт в области энергетики Вячеслав Кулагин рассказал Sputnik Узбекистан, как этого достичь.
На заводе Uzbekistan GTL по производству синтетического жидкого топлива введена в эксплуатацию установка для получения автономной электроэнергии. В заявлении Минэнерго Узбекистана говорится, что благодаря ей предприятие сможет обеспечить дополнительной энергией национальную электросеть республики.
Напомним, что в конце января Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан остались без света и тепла. Это случилось по причине серьезных сбоев в сети.
Что происходит в энергетике Узбекистана после недавней аварии на линии электропередачи, рассказал руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН, директор Центра энергетических исследований ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин.
Как республике избежать повторного сбоя в подаче электричества? Почему атомная энергетика сегодня важна для всех стран Центральной Азии (ЦА)? Чем "Росатом" может помочь Узбекистану и другим республикам? Обо всем этом и не только — в интервью Sputnik Узбекистан
.
По мнению Вячеслава Кулагина, новая установка на заводе GTL – это очередное звено рабочего процесса по развитию предприятия. Отдача от этого в общую систему энергопотребления может составить полпроцента.
На фоне январского энергетического коллапса, эксперт считает, что сегодня странам важно решать вопросы надежности систем и модернизировать линии электропередачи.
"Не бывает идеальной энергосистемы. Узбекистану и странам Центральной Азии важно следить за тем, чтобы система надежно и синхронно работала", — уточняет Кулагин.
Сбой в энергосистеме, по словам эксперта, произошёл из-за ветхости линий электропередачи.
"Электроэнергетика — это растущий, живой механизм. Его периодически нужно лечить", — говорит спикер.
Также Вячеслав Кулагин отметил, что сегодня многие страны региона задумываются над перспективами строительства АЭС на своих территориях. Однако, это долгосрочный вопрос — атомные станции возводят десятилетиями.
"В регионе есть спрос и есть потенциал. Поэтому атомная энергетика – отличный выбор в данном случае", — заявляет эксперт.
Над чем ещё нужно работать Узбекистану для решения проблем электроэнергетики и какие возобновляемые источники энергии нужно развивать, смотрите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан
.