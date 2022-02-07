https://uz.sputniknews.ru/20220207/vmesto-bega-po-utram-uprajneniya-kotorye-mojno-vypolnyat-doma--22576418.html

Вместо бега по утрам: упражнения, которые можно выполнять дома

Вместо бега по утрам: упражнения, которые можно выполнять дома

Иногда бег запрещен по медицинским противопоказаниям. Как держать себя в форме в этом случае, рассказывает реабилитолог.

2022-02-07T07:00+0500

2022-02-07T07:00+0500

2022-02-07T07:00+0500

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Бег, безусловно, является полезной физической нагрузкой, однако существуют случаи, когда он может быть, наоборот, даже вреден при наличии медицинских противопоказаний. Какие упражнения могут заменить бег, РИА Новости рассказала специалист ЛФК и профессиональной реабилитации Юлия Белослюдова.По словам эксперта, любые упражнения аэробного характера могут заменить бег.Также врач отметила, что необходимо следить за тем, чтобы упражнения не несли ударной нагрузки на суставы и организм в целом. Поэтому можно заниматься низкоударными видами аэробики — например, изотоном или пилатесом.В любом случае, стоит обратиться к специалисту, который назначит персональную тренировку, исключив упражнения, опасные для его здоровья, подчеркнула эксперт.Читайте также:Как не умереть раньше времени – простой совет ученых >>Исследование: какие виды спорта укорачивают и продлевают жизнь >>

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спорт, медицина