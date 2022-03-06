https://uz.sputniknews.ru/20220306/vmesto-bega-po-utram-uprajneniya-kotorye-mojno-vypolnyat-doma--22576418.html
Как привести себя в тонус утром
Как привести себя в тонус утром
Иногда бег запрещен по медицинским противопоказаниям. Как держать себя в форме в этом случае, рассказывает реабилитолог.
2022-03-06T08:30+0500
2022-03-06T08:30+0500
2022-03-05T18:27+0500
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Бег, безусловно, является полезной физической нагрузкой, однако существуют случаи, когда он может быть, наоборот, даже вреден при наличии медицинских противопоказаний. Какие упражнения могут заменить бег, РИА Новости рассказала специалист ЛФК и профессиональной реабилитации Юлия Белослюдова.По словам эксперта, любые упражнения аэробного характера могут заменить бег.Также врач отметила, что необходимо следить за тем, чтобы упражнения не несли ударной нагрузки на суставы и организм в целом. Поэтому можно заниматься низкоударными видами аэробики — например, изотоном или пилатесом.В любом случае, стоит обратиться к специалисту, который назначит персональную тренировку, исключив упражнения, опасные для его здоровья, подчеркнула эксперт.Читайте также:Как не умереть раньше времени – простой совет ученых >>Исследование: какие виды спорта укорачивают и продлевают жизнь >>
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спорт, медицина
Как привести себя в тонус утром
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Иногда бег запрещен по медицинским противопоказаниям. Как держать себя в форме в этом случае, рассказывает реабилитолог.
Бег, безусловно, является полезной физической нагрузкой, однако существуют случаи, когда он может быть, наоборот, даже вреден при наличии медицинских противопоказаний.
Какие упражнения могут заменить бег, РИА Новости
рассказала специалист ЛФК и профессиональной реабилитации Юлия Белослюдова.
По словам эксперта, любые упражнения аэробного характера могут заменить бег.
"Наши мышцы и сердце не знают разницы между бегом и другими формами аэробной активности. Все дело в потреблении кислорода, интенсивности упражнений, которая напрямую связана с потреблением определенного вида энергии. Скакалка, велотренажер, эллипс, аэробика и ее различные разновидности — все эти виды аэробной нагрузки вполне заменят бег".
Юлия Белослюдова
Специалист ЛФК и профессиональной реабилитации
Также врач отметила, что необходимо следить за тем, чтобы упражнения не несли ударной нагрузки на суставы и организм в целом. Поэтому можно заниматься низкоударными видами аэробики — например, изотоном или пилатесом.
В любом случае, стоит обратиться к специалисту, который назначит персональную тренировку, исключив упражнения, опасные для его здоровья, подчеркнула эксперт.
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