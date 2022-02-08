Гигантские головы политиков и персонажей: подготовка к карнавалу в Ницце - фото

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Во Франции полным ходом идет подготовка к традиционному карнавалу в Ницце - французской Масленице. Десятки украшенных платформ примут участие в параде. Чем в этом году участники шествия планируют удивить зрителей - в подборке Sputnik.