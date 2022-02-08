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Гигантские головы политиков и персонажей: подготовка к карнавалу в Ницце - фото
Гигантские головы политиков и персонажей: подготовка к карнавалу в Ницце - фото
Во Франции полным ходом идет подготовка к традиционному карнавалу в Ницце. Десятки украшенных платформ примут участие в параде. Чем в этом году участники шествия планируют удивить зрителей - в подборке Sputnik.
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фото, мультимедиа , ницца, франция

Гигантские головы политиков и персонажей: подготовка к карнавалу в Ницце - фото

22:00 08.02.2022
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Во Франции полным ходом идет подготовка к традиционному карнавалу в Ницце - французской Масленице. Десятки украшенных платформ примут участие в параде. Чем в этом году участники шествия планируют удивить зрителей - в подборке Sputnik.
© REUTERS / Eric Gaillard

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце.

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце. - Sputnik Узбекистан
1/10
© REUTERS / Eric Gaillard

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце.

© REUTERS / Eric Gaillard

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце.

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце. - Sputnik Узбекистан
2/10
© REUTERS / Eric Gaillard

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце.

© AFP / Valery Hache

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце.

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце. - Sputnik Узбекистан
3/10
© AFP / Valery Hache

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце.

© REUTERS / Eric Gaillard

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце. Гигантский радужный единорог.

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце. Гигантский радужный единорог. - Sputnik Узбекистан
4/10
© REUTERS / Eric Gaillard

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце. Гигантский радужный единорог.

© AFP / Valery Hache

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце.

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце. - Sputnik Узбекистан
5/10
© AFP / Valery Hache

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце.

© AFP / Valery Hache

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце.

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце. - Sputnik Узбекистан
6/10
© AFP / Valery Hache

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце.

© REUTERS / Eric Gaillard

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце.

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце. - Sputnik Узбекистан
7/10
© REUTERS / Eric Gaillard

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце.

© AFP / Valery Hache

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце.

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце. - Sputnik Узбекистан
8/10
© AFP / Valery Hache

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце.

© REUTERS / Eric Gaillard

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце.

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце. - Sputnik Узбекистан
9/10
© REUTERS / Eric Gaillard

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце.

© REUTERS / Eric Gaillard

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце..

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце.. - Sputnik Узбекистан
10/10
© REUTERS / Eric Gaillard

Подготовка к весеннему карнавалу в Ницце..

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