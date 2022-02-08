https://uz.sputniknews.ru/20220208/gotov-li-uzbekistan-k-vstupleniyu-v-soyuznoe-gosudarstvo--mnenie-eksperta-22603786.html

Готов ли Узбекистан к вступлению в Союзное государство — мнение эксперта

Готов ли Узбекистан к вступлению в Союзное государство — мнение эксперта

Политолог рассказал, какие задачи сейчас стоят перед Узбекистаном и как решается вопрос интеграции в Евразийский экономический союз.

2022-02-08T13:29+0500

2022-02-08T13:29+0500

2022-02-08T13:36+0500

политика

бахтиёр эргашев

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан через 15 лет могут войти в союзное государство с Россией и Беларусью.Лидер партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров раскритиковал высказывание главы Беларуси, предупредив, что "попытки воссоздать Советский Союз могут обернуться крахом для тех государств, которые к этому стремятся". Корреспондент Sputnik Узбекистан обратилась за комментарием к директору Центра исследовательских инициатив Ma`no, политологу Бахтиёру Эргашеву.Политолог подчеркнул, что союзное государство и Советский союз – это принципиально разные по структуре объединения. Советский Союз – это федеративный союз, в котором был единый центр в Москве. СССР был интегрированным объединением, в котором республики, несомненно, имели одинаковые права, но у них был единый политический, экономический центр.В Союзном государстве, по словам Эргашева, этого не предусмотрено. Это объединение суверенных государств, у которых своя финансовая, таможенная система, вооруженные силы, система государственной власти, самостоятельно избираемые руководители. Страны проводят свою политику, но при этом стараются выступать с более-менее единых позиций.Сейчас не XX век, и очень трудно говорить о том, что одна страна может насильно вовлечь другую в какой-то союз, объединение, напомнил спикер. Это происходит только если сама страна заинтересована в какой-либо интеграции. Сейчас Узбекистан видит перспективы членства в ЕАЭС, поскольку Россия и Китай являются его крупнейшими внешнеторговыми партнерами. Кроме того, есть Казахстан, который является третьим в списке крупнейших партнеров. Две страны из трех являются членами ЕАЭС, а значит, Узбекистан в любом случае должен двигаться к более тесному экономическому сотрудничеству, считает Эргашев.Будет ли это переходить в военно-политическую плоскость – вопрос совсем отдаленного будущего.Главная задача сейчас – создать серьезный экономический базис для взаимодействия со странами ЕАЭС, стать членом этого союза, позволить товарам, людям, капиталу свободно перемещаться между границами, создать единое образовательно-гуманитарное пространство. Следующие шаги, такие, как присоединение к Союзному государство – для будущих поколений. А что же с ОДКБ? Бахтиёр Эргашев поделился сомнениями касательно того, что Узбекистан ставит задачу войти в ОДКБ. Он напомнил, что действует серьезный документ – договор о союзнических отношениях с Россией. И этого достаточно, чтобы обеспечить национальную и региональную безопасность.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

бахтиёр эргашев, мнение эксперта