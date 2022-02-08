https://uz.sputniknews.ru/20220208/kakie-napitki-pomogayut-bystro-vosstanovitsya-posle-covid-19--vrach-22615591.html
Какие напитки помогают быстро восстановиться после COVID-19 — врач
Какие напитки помогают быстро восстановиться после COVID-19 — врач
На приготовление этих напитков уходят считанные минуты, однако они могут повлиять на укрепление иммунитета после перенесенной коронавирусной инфекции.
2022-02-08T23:00+0500
2022-02-08T23:00+0500
2022-02-08T23:00+0500
это интересно
врач
иммунитет
инфекция
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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Известно, что во время и после болезни человеку рекомендовано пить больше воды. Именно чистая вода является базовым питьем в период восстановления после вирусных заболеваний, в том числе и после коронавирусной инфекции.Однако, чтобы быстрее восстановиться после COVID-19, стоит дополнить рацион питания морсами, считает врач-диетолог Анжелика Дюваль. Об этом она сообщила в интервью радио Sputnik.По мнению специалиста, идеально для приготовления морсов подойдут облепиха и клюква.Врач также поделилась рецептом морса, который поможет человеку повысить иммунитет после перенесенного вирусного заболевания.Важно: нельзя кипятить напиток, отмечает врач. Иначе в морсе не останется нужного количества витаминов.Также, по словам диетолога, благотворно влияют на организм и настои на основе зелёного чая. В них можно добавлять клюкву, апельсин или яблоки.Также необходимо помнить: во избежание тяжёлого течения коронавирусной инфекции лучше сделать прививку, отмечает врач.
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MIA „Rosiya Segodnya“
врач, иммунитет, инфекция
Какие напитки помогают быстро восстановиться после COVID-19 — врач
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На приготовление этих напитков уходят считанные минуты, однако они могут повлиять на укрепление иммунитета после перенесенной коронавирусной инфекции.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Известно, что во время и после болезни человеку рекомендовано пить больше воды. Именно чистая вода является базовым питьем в период восстановления после вирусных заболеваний, в том числе и после коронавирусной инфекции.
Однако, чтобы быстрее восстановиться после COVID-19, стоит дополнить рацион питания морсами, считает врач-диетолог Анжелика Дюваль. Об этом она сообщила в интервью радио Sputnik.
По мнению специалиста, идеально для приготовления морсов подойдут облепиха и клюква.
Врач также поделилась рецептом морса, который поможет человеку повысить иммунитет после перенесенного вирусного заболевания.
"Берем два литра воды, доводим до 80 градусов и помещаем туда промытые ягоды, примерно 200 граммов. Чтобы была сладость, советую добавлять клубнику: клубника и облепиха, клубника и клюква. После этого можно воспользоваться блендером или толкушкой для картофеля, и получится здоровый, живой морс", — объяснила Дюваль.
Важно: нельзя кипятить напиток, отмечает врач. Иначе в морсе не останется нужного количества витаминов.
Также, по словам диетолога, благотворно влияют на организм и настои на основе зелёного чая. В них можно добавлять клюкву, апельсин или яблоки.
"Завариваем стандартно: на полтора литра воды две столовых ложки качественного рассыпного зеленого чая. Нарезаем туда две дольки апельсина, добавляем одну-две столовые ложки клюквы, можно замороженной. Подслащивать не рекомендую, лучше нарезать туда яблоко без кожуры. Дайте настояться такому напитку минут 40-50 и пейте его в течение дня", — пояснила Анжелика Дюваль и уточнила, что и этот напиток нельзя заливать кипятком в случае остывания.
Также необходимо помнить: во избежание тяжёлого течения коронавирусной инфекции лучше сделать прививку, отмечает врач.