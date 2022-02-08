https://uz.sputniknews.ru/20220208/kakie-napitki-pomogayut-bystro-vosstanovitsya-posle-covid-19--vrach-22615591.html

Какие напитки помогают быстро восстановиться после COVID-19 — врач

Какие напитки помогают быстро восстановиться после COVID-19 — врач

На приготовление этих напитков уходят считанные минуты, однако они могут повлиять на укрепление иммунитета после перенесенной коронавирусной инфекции.

2022-02-08T23:00+0500

2022-02-08T23:00+0500

2022-02-08T23:00+0500

это интересно

врач

иммунитет

инфекция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/08/22615564_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7be6c754472ad34e1b5a25f3d1e7cef0.jpg

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Известно, что во время и после болезни человеку рекомендовано пить больше воды. Именно чистая вода является базовым питьем в период восстановления после вирусных заболеваний, в том числе и после коронавирусной инфекции.Однако, чтобы быстрее восстановиться после COVID-19, стоит дополнить рацион питания морсами, считает врач-диетолог Анжелика Дюваль. Об этом она сообщила в интервью радио Sputnik.По мнению специалиста, идеально для приготовления морсов подойдут облепиха и клюква.Врач также поделилась рецептом морса, который поможет человеку повысить иммунитет после перенесенного вирусного заболевания.Важно: нельзя кипятить напиток, отмечает врач. Иначе в морсе не останется нужного количества витаминов.Также, по словам диетолога, благотворно влияют на организм и настои на основе зелёного чая. В них можно добавлять клюкву, апельсин или яблоки.Также необходимо помнить: во избежание тяжёлого течения коронавирусной инфекции лучше сделать прививку, отмечает врач.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

врач, иммунитет, инфекция