https://uz.sputniknews.ru/20220208/life-style-uchitelya-uzbekistana-pustilis-v-plyas--video-22605924.html

Life Style: учителя Узбекистана пустились в пляс — видео

Life Style: учителя Узбекистана пустились в пляс — видео

Учителя из Бухары поддержали челлендж своих андижанских коллег, которые в конце января записали на видео утреннюю зарядку под песню Шакиры Waka Wakа.

2022-02-08T14:54+0500

2022-02-08T14:54+0500

2022-02-08T14:54+0500

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узбекистан

учителя

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Преподаватели специализированной государственной общеобразовательной школы № 39 города Бухары исполнили зажигательный танец и сняли его на видео.По данным Министерства народного образования, танец поставила учитель английского языка Лира Минибаева, которая к тому же является хореографом и основательницей местной танцевальной группы Life Style. Ее команда неоднократно участвовала и занимала призовые места в различных конкурсах.Таким образом бухарские учителя поддержали челлендж своих андижанских коллег. В конце января в спецшколе №1 Андижанской области преподаватели запечатлели на видео утреннюю зарядку под песню Шакиры Waka Wakа. Видеоролик вызвал бурную реакцию пользователей социальных сетей.В своём обращении они призвали коллег по всей стране присоединиться к акции и выполнить физические упражнения под национальные и зарубежные песни.

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