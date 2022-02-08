https://uz.sputniknews.ru/20220208/life-style-uchitelya-uzbekistana-pustilis-v-plyas--video-22605924.html
Life Style: учителя Узбекистана пустились в пляс — видео
Life Style: учителя Узбекистана пустились в пляс — видео
Учителя из Бухары поддержали челлендж своих андижанских коллег, которые в конце января записали на видео утреннюю зарядку под песню Шакиры Waka Wakа.
2022-02-08T14:54+0500
2022-02-08T14:54+0500
2022-02-08T14:54+0500
это интересно
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учителя
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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Преподаватели специализированной государственной общеобразовательной школы № 39 города Бухары исполнили зажигательный танец и сняли его на видео.По данным Министерства народного образования, танец поставила учитель английского языка Лира Минибаева, которая к тому же является хореографом и основательницей местной танцевальной группы Life Style. Ее команда неоднократно участвовала и занимала призовые места в различных конкурсах.Таким образом бухарские учителя поддержали челлендж своих андижанских коллег. В конце января в спецшколе №1 Андижанской области преподаватели запечатлели на видео утреннюю зарядку под песню Шакиры Waka Wakа. Видеоролик вызвал бурную реакцию пользователей социальных сетей.В своём обращении они призвали коллег по всей стране присоединиться к акции и выполнить физические упражнения под национальные и зарубежные песни.
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узбекистан, учителя
Life Style: учителя Узбекистана пустились в пляс — видео
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Учителя из Бухары поддержали челлендж своих андижанских коллег, которые в конце января записали на видео утреннюю зарядку под песню Шакиры Waka Wakа.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Преподаватели специализированной государственной общеобразовательной школы № 39 города Бухары исполнили зажигательный танец и сняли его на видео.
По данным
Министерства народного образования, танец поставила учитель английского языка Лира Минибаева, которая к тому же является хореографом и основательницей местной танцевальной группы Life Style. Ее команда неоднократно участвовала и занимала призовые места в различных конкурсах.
Таким образом бухарские учителя поддержали челлендж своих андижанских коллег. В конце января в спецшколе №1 Андижанской области преподаватели запечатлели на видео утреннюю зарядку под песню Шакиры Waka Wakа. Видеоролик вызвал бурную реакцию пользователей социальных сетей.
В своём обращении они призвали коллег по всей стране присоединиться к акции и выполнить физические упражнения под национальные и зарубежные песни.