https://uz.sputniknews.ru/20220208/natsionalnaya-muzyka-i-ekstrim-chto-izvestno-o-novom-chimgan-challenge-2022---video-22611261.html
Национальная музыка и экстрим: что известно о новом Chimgan challenge-2022 - видео
Национальная музыка и экстрим: что известно о новом Chimgan challenge-2022 - видео
Фестиваль зимнего экстремального и массового спорта состоится, несмотря на пандемию, сообщают организаторы.
2022-02-08T18:43+0500
2022-02-08T18:43+0500
2022-02-08T18:43+0500
общество
музыка
фестиваль
спорт
пандемия
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ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. В Ташкентской области с 16 по 18 февраля пройдет ежегодный фестиваль зимнего экстремального и массового спорта “Chimgan challenge-2022”. Об этом сообщает Министерство туризма и спорта Узбекистана.Мероприятие состоится в Бостанлыкском районе — участники фестиваля остановятся в местном молодежном лагере "Ёшлар оромгохи", здесь же организаторы разместят основные спортивные площадки, уточняют в ведомстве.Впрочем, предстоящее мероприятие будет носить не только спортивный характер. Для разогрева спортсменов на фестивале выступят современные и национальные музыкальные коллективы, а также Национальный оркестр Министерства обороны.В прошлом году Chimgan Challenge проходил так же в феврале, при содействии Агентства по развитию государственной службы при президенте Узбекистана и Министерства физической культуры. Соревнования проводились сразу по нескольким видам спорта: горным лыжам, сноуборду, а также по мини-футболу и баскетболу (в крытых помещениях).Основная цель фестиваля — популяризация спорта и занятий физкультурой, подчеркивают организаторы мероприятия.
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музыка, фестиваль, спорт, пандемия
Национальная музыка и экстрим: что известно о новом Chimgan challenge-2022 - видео
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Фестиваль зимнего экстремального и массового спорта состоится, несмотря на пандемию, сообщают организаторы.
ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik.
В Ташкентской области с 16 по 18 февраля пройдет ежегодный фестиваль зимнего экстремального и массового спорта “Chimgan challenge-2022”. Об этом сообщает
Министерство туризма и спорта Узбекистана.
Мероприятие состоится в Бостанлыкском районе — участники фестиваля остановятся в местном молодежном лагере "Ёшлар оромгохи", здесь же организаторы разместят основные спортивные площадки, уточняют в ведомстве.
Впрочем, предстоящее мероприятие будет носить не только спортивный характер. Для разогрева спортсменов на фестивале выступят современные и национальные музыкальные коллективы, а также Национальный оркестр Министерства обороны.
В прошлом году Chimgan Challenge проходил так же в феврале, при содействии Агентства по развитию государственной службы при президенте Узбекистана и Министерства физической культуры. Соревнования проводились сразу по нескольким видам спорта: горным лыжам, сноуборду, а также по мини-футболу и баскетболу (в крытых помещениях).
Основная цель фестиваля — популяризация спорта и занятий физкультурой, подчеркивают организаторы мероприятия.