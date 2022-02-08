https://uz.sputniknews.ru/20220208/nekropol-chor-bakr-xoteli-prodat-na-auktsione--reaktsiya-minturizma-22603039.html
Некрополь Чор-Бакр хотели продать на аукционе — реакция Минтуризма
Некрополь Чор-Бакр хотели продать на аукционе — реакция Минтуризма
На продажу выставили шесть участков земли на территории мемориального комплекса "Чор Бакр".
2022-02-08T12:50+0500
2022-02-08T12:50+0500
2022-02-08T12:41+0500
культура
аукцион
торги
правонарушение
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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В сети распространилась информация о том, что территория мемориального комплекса "Чор Бакр" в Бухарской области выставлена на электронные аукционные торги.В Агентстве по культурному наследию при Минтуризма и спорта отреагировали на это сообщение, подчеркнув незаконность мероприятия. Территория мемориала находится под охраной государства, а сам некрополь "Чор Бакр", построенный в XVI-XX веках, номинирован в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.В Управлении культурного наследия Бухарской области потребовали исключить этот лот из автоматизированной информационной системе "YERELECTRON".Этот вопрос отправили на рассмотрение в Палату государственных кадастров Агентства по кадастру.Все материалы находят на контроле правоохранительных органов.
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аукцион, торги, правонарушение
Некрополь Чор-Бакр хотели продать на аукционе — реакция Минтуризма
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На продажу выставили шесть участков земли на территории мемориального комплекса "Чор Бакр".
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В сети распространилась информация о том, что территория мемориального комплекса "Чор Бакр" в Бухарской области выставлена на электронные аукционные торги.
В Агентстве по культурному наследию при Минтуризма и спорта отреагировали
на это сообщение, подчеркнув незаконность мероприятия. Территория мемориала находится под охраной государства, а сам некрополь "Чор Бакр", построенный в XVI-XX веках, номинирован в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Управлении культурного наследия Бухарской области потребовали исключить этот лот из автоматизированной информационной системе "YERELECTRON".
Этот вопрос отправили на рассмотрение в Палату государственных кадастров Агентства по кадастру.
"10 января управление культурного наследия Бухарской области представило предписание хокиму Бухарского района о снятии с аукциона шести земельных участков, выставленных на торги. Рекомендовано также обеспечить сохранение историко-культурной среды на охраняемых зонах комплекса", — отметили в Агентстве.
Все материалы находят на контроле правоохранительных органов.