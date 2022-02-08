https://uz.sputniknews.ru/20220208/nekropol-chor-bakr-xoteli-prodat-na-auktsione--reaktsiya-minturizma-22603039.html

Некрополь Чор-Бакр хотели продать на аукционе — реакция Минтуризма

Некрополь Чор-Бакр хотели продать на аукционе — реакция Минтуризма

На продажу выставили шесть участков земли на территории мемориального комплекса "Чор Бакр".

2022-02-08T12:50+0500

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культура

аукцион

торги

правонарушение

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В сети распространилась информация о том, что территория мемориального комплекса "Чор Бакр" в Бухарской области выставлена на электронные аукционные торги.В Агентстве по культурному наследию при Минтуризма и спорта отреагировали на это сообщение, подчеркнув незаконность мероприятия. Территория мемориала находится под охраной государства, а сам некрополь "Чор Бакр", построенный в XVI-XX веках, номинирован в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.В Управлении культурного наследия Бухарской области потребовали исключить этот лот из автоматизированной информационной системе "YERELECTRON".Этот вопрос отправили на рассмотрение в Палату государственных кадастров Агентства по кадастру.Все материалы находят на контроле правоохранительных органов.

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аукцион, торги, правонарушение