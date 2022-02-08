https://uz.sputniknews.ru/20220208/shavkat-mirziyoev-chto-izmenitsya-v-sisteme-vodosnabjeniya-v-regionax-22614509.html
Шавкат Мирзиёев: что изменится в системе водоснабжения в регионах
Шавкат Мирзиёев: что изменится в системе водоснабжения в регионах
Власти страны намерены решать проблемы водоснабжения Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Джизакской областях в ближайшее время.
2022-02-08T20:30+0500
2022-02-08T20:30+0500
2022-02-08T20:30+0500
общество
шавкат мирзиёев
водоснабжение
кашкадарьинская область
сурхандарьинская область
джизакская область
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ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. За последние пять лет Узбекистан выделил 10 трлн сумов на улучшение водоснабжения в республике. Благодаря этим вложениям удалось обеспечить чистой питьевой водой порядка 6,5 млн человек. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 февраля в ходе совещания по вопросам улучшения системы питьевого водоснабжения в регионах.Если же говорить о показателях прошлого года, то в 2021 году в стране провели более 6 тысяч километров сетей питьевого и канализационного водоснабжения.Так, обеспеченность питьевой водой в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Джизакской областях составляет менее 60 процентов. В связи с этим в ближайшие пять лет в отрасль водоснабжения инвестируют порядка 40 трлн сумов, чтобы увеличить охват населения питьевой водой до 90 процентов, сообщил глава государства. Данные меры также позволят повысить охват регионов канализацией — до 35 процентов.
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шавкат мирзиёев, водоснабжение, кашкадарьинская область, сурхандарьинская область, джизакская область
Шавкат Мирзиёев: что изменится в системе водоснабжения в регионах
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Власти страны намерены решать проблемы водоснабжения Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Джизакской областях в ближайшее время.
ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. За последние пять лет Узбекистан выделил 10 трлн сумов на улучшение водоснабжения в республике. Благодаря этим вложениям удалось обеспечить чистой питьевой водой порядка 6,5 млн человек.
Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 февраля в ходе совещания по вопросам улучшения системы питьевого водоснабжения в регионах.
Если же говорить о показателях прошлого года, то в 2021 году в стране провели более 6 тысяч километров сетей питьевого и канализационного водоснабжения.
"Однако в сфере еще много нерешенных вопросов", — отмечает Шавкат Мирзиёев. — В частности, если говорить о республике в целом, речь идёт о 2 тысячах детских садов, школ и медицинских учреждений, не подключенных к центральной сети.
Так, обеспеченность питьевой водой в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Джизакской областях составляет менее 60 процентов. В связи с этим в ближайшие пять лет в отрасль водоснабжения инвестируют порядка 40 трлн сумов, чтобы увеличить охват населения питьевой водой до 90 процентов, сообщил глава государства.
Данные меры также позволят повысить охват регионов канализацией — до 35 процентов.