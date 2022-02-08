https://uz.sputniknews.ru/20220208/v-ugolovnom-kodekse-mojet-poyavitsya-statya-za-domashnee-nasilie-22611982.html

В Уголовном кодексе может появиться статья за домашнее насилие

В Уголовном кодексе может появиться статья за домашнее насилие

Государство должно активизировать государственные механизмы защиты женщин, считает глава минюста Русланбек Давлетов.

2022-02-08T19:35+0500

2022-02-08T19:35+0500

2022-02-08T19:35+0500

общество

уголовный кодекс

статья

насилие

государство

защита женщин

русланбек давлетов

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ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Власти Узбекистана прорабатывают вопрос наказания за домашнее насилие. В частности, в одном из кодексов - Административном или Уголовном, - может появиться статья, касающаяся непосредственно домашнего насилия. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал глава Министерства юстиции Русланбек Давлетов. Как отметил руководитель Минюста, криминализация домашнего насилия - это вопрос, сложный с юридической точки зрения.На данный момент ведомство изучает "вопрос по поводу того, чтобы отдельно указать" домашнее насилие как категорию преступления, также сообщил он.По словам Давлетова, месяц назад Минюст получил поручение по усилению государственных мер защиты от домашнего насилия. В ближайшем будущем ведомство сможет представить эти меры общественности, на данный момент они находятся в стадии экспертной проработки.По его словам, в истории страны имелись отдельные случаи, когда по показаниям привлекали к уголовной ответственности. Поэтому надо быть осторожными с точки зрения стандартов доказывания. Этот вопрос остается на контроле ведомства, подчеркнул он. Министр подчеркнул, что усилия ведомства направлены на то, чтобы активизировать государственные механизмы защиты женщин.

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уголовный кодекс, статья, насилие, государство, защита женщин, русланбек давлетов