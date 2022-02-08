https://uz.sputniknews.ru/20220208/v-ugolovnom-kodekse-mojet-poyavitsya-statya-za-domashnee-nasilie-22611982.html
В Уголовном кодексе может появиться статья за домашнее насилие
В Уголовном кодексе может появиться статья за домашнее насилие
Государство должно активизировать государственные механизмы защиты женщин, считает глава минюста Русланбек Давлетов.
2022-02-08T19:35+0500
2022-02-08T19:35+0500
2022-02-08T19:35+0500
общество
уголовный кодекс
статья
насилие
государство
защита женщин
русланбек давлетов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/08/22612285_75:104:901:569_1920x0_80_0_0_fdcee5504e35b60b3115a25d70fb4bc2.jpg
ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Власти Узбекистана прорабатывают вопрос наказания за домашнее насилие. В частности, в одном из кодексов - Административном или Уголовном, - может появиться статья, касающаяся непосредственно домашнего насилия. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал глава Министерства юстиции Русланбек Давлетов. Как отметил руководитель Минюста, криминализация домашнего насилия - это вопрос, сложный с юридической точки зрения.На данный момент ведомство изучает "вопрос по поводу того, чтобы отдельно указать" домашнее насилие как категорию преступления, также сообщил он.По словам Давлетова, месяц назад Минюст получил поручение по усилению государственных мер защиты от домашнего насилия. В ближайшем будущем ведомство сможет представить эти меры общественности, на данный момент они находятся в стадии экспертной проработки.По его словам, в истории страны имелись отдельные случаи, когда по показаниям привлекали к уголовной ответственности. Поэтому надо быть осторожными с точки зрения стандартов доказывания. Этот вопрос остается на контроле ведомства, подчеркнул он. Министр подчеркнул, что усилия ведомства направлены на то, чтобы активизировать государственные механизмы защиты женщин.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/08/22612285_209:130:790:566_1920x0_80_0_0_bd5fc7e3a451cca0613dcab9c4268da2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
уголовный кодекс, статья, насилие, государство, защита женщин, русланбек давлетов
В Уголовном кодексе может появиться статья за домашнее насилие
Подписаться на
Государство должно активизировать государственные механизмы защиты женщин, считает глава минюста Русланбек Давлетов.
ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Власти Узбекистана прорабатывают вопрос наказания за домашнее насилие. В частности, в одном из кодексов - Административном или Уголовном, - может появиться статья, касающаяся непосредственно домашнего насилия.
Об этом в ходе пресс-конференции рассказал
глава Министерства юстиции Русланбек Давлетов. Как отметил руководитель Минюста, криминализация домашнего насилия - это вопрос, сложный с юридической точки зрения.
"В целом принят закон, и там криминализируется насилие, есть защитные механизмы, в том числе ордер, но не в отношении домашнего насилия, а целом насилия в отношении женщин", - объяснил Давлетов.
На данный момент ведомство изучает "вопрос по поводу того, чтобы отдельно указать" домашнее насилие как категорию преступления, также сообщил он.
По словам Давлетова, месяц назад Минюст получил поручение по усилению государственных мер защиты от домашнего насилия. В ближайшем будущем ведомство сможет представить эти меры общественности, на данный момент они находятся в стадии экспертной проработки.
"У нас очень распространено домашнее насилие. Зачастую это умалчивается, ввиду особенностей нашего менталитета, отношения некоторых мужчин к этому вопросу, в том числе и госслужащих. Понимаете, надо быть очень осторожными в криминализации каких-то действий, потому что завтра может пострадать практика применения", – отметил Давлетов.
По его словам, в истории страны имелись отдельные случаи, когда по показаниям привлекали к уголовной ответственности. Поэтому надо быть осторожными с точки зрения стандартов доказывания. Этот вопрос остается на контроле ведомства, подчеркнул он.
Министр подчеркнул, что усилия ведомства направлены на то, чтобы активизировать государственные механизмы защиты женщин.