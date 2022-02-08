В Узбекистане могут запустить производство электрокаров Volkswagen
12:00 08.02.2022 (обновлено: 13:11 08.02.2022)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМеждународный автомобильный салон во Франкфурте. День первый
© Sputnik / Алексей Витвицкий/
Делегацию также ознакомили с проектами по развитию возобновляемых источников энергии в стране. Стороны обсудили и перспективные совместные проекты.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Узбекистан посетила делегация компании, объединяющего на российском рынке работу семи марок концерна Volkswagen, во главе с гендиректором Штефаном Меха.
Что такое "Фольксваген Групп Рус"?
ООО "Фольксваген Груп Рус" является дочерней компанией Volkswagen AG, которая была создана в результате инвестиционного соглашения, подписанного 29 мая 2006 года.
Его главный завод находится в городе Калуге.
На встрече в Министерстве энергетики гостям рассказали о планах по развитию в стране выпуска автомобильного топлива класса Евро-5 – в частности, речь шла о работе завода GTL и о реконструкции Бухарского нефтеперерабатывающего завода.
© Фото: Минэнерго УзбекистанаМинистр энергетики Узбекистана Алишер Султанов провел в Ташкенте переговоры с генеральным директором "Фольксваген Груп Рус" Штефаном Меха.
Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов провел в Ташкенте переговоры с генеральным директором "Фольксваген Груп Рус" Штефаном Меха.
© Фото: Минэнерго Узбекистана
Интерес представителей "Фольксваген Групп Рус" вызвали возможности запуска в Узбекистане производства электрокаров.
Делегацию также ознакомили с проектами по развитию возобновляемых источников энергии в стране. Стороны обсудили и перспективные совместные проекты.