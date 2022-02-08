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В Узбекистане могут запустить производство электрокаров Volkswagen
В Узбекистане могут запустить производство электрокаров Volkswagen
Делегацию также ознакомили с проектами по развитию возобновляемых источников энергии в стране. Стороны обсудили и перспективные совместные проекты.
2022-02-08T12:00+0500
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экономика
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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Узбекистан посетила делегация компании, объединяющего на российском рынке работу семи марок концерна Volkswagen, во главе с гендиректором Штефаном Меха.На встрече в Министерстве энергетики гостям рассказали о планах по развитию в стране выпуска автомобильного топлива класса Евро-5 – в частности, речь шла о работе завода GTL и о реконструкции Бухарского нефтеперерабатывающего завода.Интерес представителей "Фольксваген Групп Рус" вызвали возможности запуска в Узбекистане производства электрокаров.Делегацию также ознакомили с проектами по развитию возобновляемых источников энергии в стране. Стороны обсудили и перспективные совместные проекты.
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электромобиль

В Узбекистане могут запустить производство электрокаров Volkswagen

12:00 08.02.2022 (обновлено: 13:11 08.02.2022)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМеждународный автомобильный салон во Франкфурте. День первый
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© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Делегацию также ознакомили с проектами по развитию возобновляемых источников энергии в стране. Стороны обсудили и перспективные совместные проекты.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Узбекистан посетила делегация компании, объединяющего на российском рынке работу семи марок концерна Volkswagen, во главе с гендиректором Штефаном Меха.
Что такое "Фольксваген Групп Рус"?

ООО "Фольксваген Груп Рус" является дочерней компанией Volkswagen AG, которая была создана в результате инвестиционного соглашения, подписанного 29 мая 2006 года.

Его главный завод находится в городе Калуге.

На встрече в Министерстве энергетики гостям рассказали о планах по развитию в стране выпуска автомобильного топлива класса Евро-5 – в частности, речь шла о работе завода GTL и о реконструкции Бухарского нефтеперерабатывающего завода.
© Фото: Минэнерго УзбекистанаМинистр энергетики Узбекистана Алишер Султанов провел в Ташкенте переговоры с генеральным директором "Фольксваген Груп Рус" Штефаном Меха.
Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов провел в Ташкенте переговоры с генеральным директором Фольксваген Груп Рус Штефаном Меха. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.02.2022
Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов провел в Ташкенте переговоры с генеральным директором "Фольксваген Груп Рус" Штефаном Меха.
© Фото: Минэнерго Узбекистана
Интерес представителей "Фольксваген Групп Рус" вызвали возможности запуска в Узбекистане производства электрокаров.
Делегацию также ознакомили с проектами по развитию возобновляемых источников энергии в стране. Стороны обсудили и перспективные совместные проекты.
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