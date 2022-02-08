https://uz.sputniknews.ru/20220208/v-uzbekistane-mogut-zapustit-vypusk-elektrokarov-volkswagen-22602156.html

В Узбекистане могут запустить производство электрокаров Volkswagen

В Узбекистане могут запустить производство электрокаров Volkswagen

Делегацию также ознакомили с проектами по развитию возобновляемых источников энергии в стране. Стороны обсудили и перспективные совместные проекты.

2022-02-08T12:00+0500

2022-02-08T12:00+0500

2022-02-08T13:11+0500

экономика

электромобиль

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Узбекистан посетила делегация компании, объединяющего на российском рынке работу семи марок концерна Volkswagen, во главе с гендиректором Штефаном Меха.На встрече в Министерстве энергетики гостям рассказали о планах по развитию в стране выпуска автомобильного топлива класса Евро-5 – в частности, речь шла о работе завода GTL и о реконструкции Бухарского нефтеперерабатывающего завода.Интерес представителей "Фольксваген Групп Рус" вызвали возможности запуска в Узбекистане производства электрокаров.Делегацию также ознакомили с проектами по развитию возобновляемых источников энергии в стране. Стороны обсудили и перспективные совместные проекты.

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электромобиль