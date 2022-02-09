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Забавные моменты первых дней Олимпиады в Пекине - фото
Забавные моменты первых дней Олимпиады в Пекине - фото
На днях стартовали зимние Олимпийские игры в Пекине. Пока спортсмены борются за первые комплекты медалей, мы полюбуемся забавными, смешными и курьезными кадрами с Олимпиады в подборке Sputnik.
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фото, мультимедиа , олимпиада, пекин

Забавные моменты первых дней Олимпиады в Пекине - фото

22:00 09.02.2022
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На днях стартовали зимние Олимпийские игры в Пекине. Пока спортсмены борются за первые комплекты медалей, мы полюбуемся забавными, смешными и курьезными кадрами с Олимпиады в подборке Sputnik.
© REUTERS / Toby Melville

Шаолинь Шандор Лю (Венгрия) пришел первым в забеге на 1000 метров в шорт-треке.

Шаолинь Шандор Лю (Венгрия) пришел первым в забеге на 1000 метров в шорт-треке. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / Toby Melville

Шаолинь Шандор Лю (Венгрия) пришел первым в забеге на 1000 метров в шорт-треке.

© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкДаниэль Грассль (Италия) выступает в короткой программе мужского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
Даниэль Грассль (Италия) выступает в короткой программе на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexander Vilf
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Даниэль Грассль (Италия) выступает в короткой программе мужского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкМихо Такаги (Япония), завоевавшая серебряную медаль в забеге на дистанцию 1500 метров среди женщин в соревнованиях по конькобежному спорту на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, на церемонии награждения.
Михо Такаги (Япония) на церемонии награждения ОИ в Пекине - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexey Filippov
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Михо Такаги (Япония), завоевавшая серебряную медаль в забеге на дистанцию 1500 метров среди женщин в соревнованиях по конькобежному спорту на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, на церемонии награждения.
© REUTERS / Jonathan Ernst

Мэдди Руни (США) во время матча США-Канада по хоккею.

Мэдди Руни (США) во время матча США-Канада по хоккею. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / Jonathan Ernst

Мэдди Руни (США) во время матча США-Канада по хоккею.

© REUTERS / Susana Vera

Польские конькобежцы во время разминки.

Польские конькобежцы во время разминки. - Sputnik Узбекистан
5/18
© REUTERS / Susana Vera

Польские конькобежцы во время разминки.

© REUTERS / Susana Vera

Доктор Динг Хогтао, член медицинской бригады на Олимпиаде, посылает воздушный поцелуй своей девушке, пришедшей посмотреть соревнования, через защитные экраны на стадионе, установленные как средство защиты от коронавирусной инфекции.

Доктор Динг Хогтао, член медицинской бригады на Олимпиаде, посылает воздушный поцелуй своей девушке, пришедшей посмотреть соревнования, через защитные экраны на стадионе, установленные как средство защиты от коронавирусной инфекции. - Sputnik Узбекистан
6/18
© REUTERS / Susana Vera

Доктор Динг Хогтао, член медицинской бригады на Олимпиаде, посылает воздушный поцелуй своей девушке, пришедшей посмотреть соревнования, через защитные экраны на стадионе, установленные как средство защиты от коронавирусной инфекции.

© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкЦзинь Боян (КНР) выступает в короткой программе мужского одиночного катания командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
Китайский спортсмен Цзинь Боян выступает на командных соревнованиях по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Alexander Vilf
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Цзинь Боян (КНР) выступает в короткой программе мужского одиночного катания командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
© REUTERS / Evgenia Novozhenina

Кевин Эймоз (Франция) во время короткой программы в одиночном фигурном катании.

Кевин Эймоз (Франция) во время короткой программы в одиночном фигурном катании. - Sputnik Узбекистан
8/18
© REUTERS / Evgenia Novozhenina

Кевин Эймоз (Франция) во время короткой программы в одиночном фигурном катании.

© REUTERS / Evgenia Novozhenina

Райан Пивиротто (США) и Пьетро Сигель (Италия) после падения на дистанции 1000 м. в шорт-треке.

Райан Пивиротто (США) и Пьетро Сигель (Италия) после падения на дистанции 1000 м. в шорт-треке. - Sputnik Узбекистан
9/18
© REUTERS / Evgenia Novozhenina

Райан Пивиротто (США) и Пьетро Сигель (Италия) после падения на дистанции 1000 м. в шорт-треке.

© AFP / Daniel Mihailescu

Кэти Уландер (США) во время тренировки по скелетону.

Кэти Уландер (США) во время тренировки по скелетону. - Sputnik Узбекистан
10/18
© AFP / Daniel Mihailescu

Кэти Уландер (США) во время тренировки по скелетону.

© AFP / Wang Zhao

Ван Шиюэ и Лю Синьюй (Китай) во время свободной программы в парном фигурном катании.

Ван Шиюэ и Лю Синьюй (Китай) во время свободной программы в парном фигурном катании. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Wang Zhao

Ван Шиюэ и Лю Синьюй (Китай) во время свободной программы в парном фигурном катании.

© Sputnik / Grigory Sysoyev / Перейти в фотобанкРоссийские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Софья Просвирнова и Семен Елистратов в четвертьфинальном забеге смешанной командной эстафеты на соревнованиях по шорт-треку XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
Российские спортсмены Софья Просвирнова и Семен Елистратов на соревнованиях по шорт-треку зимних Олимпийских игр в Пекине - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Grigory Sysoyev
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Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Софья Просвирнова и Семен Елистратов в четвертьфинальном забеге смешанной командной эстафеты на соревнованиях по шорт-треку XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
© REUTERS / Marko Djurica

Томас Мэлони Вестгард (Ирландия) и Адам Феллнер (Чехия) отдыхают после гонки.

Томас Мэлони Вестгард (Ирландия) и Адам Феллнер (Чехия) отдыхают после гонки. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / Marko Djurica

Томас Мэлони Вестгард (Ирландия) и Адам Феллнер (Чехия) отдыхают после гонки.

© Sputnik / Pavel Bednyakov  / Перейти в фотобанкСотрудник технической службы во время выступления спортсменов в финале слоупстайла на соревнованиях по сноуборду среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх 2022.
Сотрудник технической службы на XXIV зимних Олимпийских играх 2022 - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Сотрудник технической службы во время выступления спортсменов в финале слоупстайла на соревнованиях по сноуборду среди женщин на XXIV зимних Олимпийских играх 2022.
© REUTERS / Phil Noble

Реакция конькобежки Ирен Схаутен (Нидерланды) после победы и олимпийского рекорда на дистанции в 3000 м.

Реакция конькобежки Ирен Схаутен (Нидерланды) после победы и олимпийского рекорда на дистанции в 3000 м. - Sputnik Узбекистан
15/18
© REUTERS / Phil Noble

Реакция конькобежки Ирен Схаутен (Нидерланды) после победы и олимпийского рекорда на дистанции в 3000 м.

© REUTERS / Wolfgang Rattay

Горнолыжник Ромед Бауман (Германия) после гонки.

Горнолыжник Ромед Бауман (Германия) после гонки. - Sputnik Узбекистан
16/18
© REUTERS / Wolfgang Rattay

Горнолыжник Ромед Бауман (Германия) после гонки.

© REUTERS / Edgar Su

Николас Тимминс (Австралия) во время тренировки по скелетону.

Николас Тимминс (Австралия) во время тренировки по скелетону. - Sputnik Узбекистан
17/18
© REUTERS / Edgar Su

Николас Тимминс (Австралия) во время тренировки по скелетону.

© REUTERS / Thomas Peter

Саночница Ханна Прок (Австрия) перед одиночной гонкой.

Саночница Ханна Прок (Австрия) перед одиночной гонкой. - Sputnik Узбекистан
18/18
© REUTERS / Thomas Peter

Саночница Ханна Прок (Австрия) перед одиночной гонкой.

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