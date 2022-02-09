Забавные моменты первых дней Олимпиады в Пекине - фото

Шаолинь Шандор Лю (Венгрия) пришел первым в забеге на 1000 метров в шорт-треке.
Шаолинь Шандор Лю (Венгрия) пришел первым в забеге на 1000 метров в шорт-треке.
Мэдди Руни (США) во время матча США-Канада по хоккею.
Польские конькобежцы во время разминки.
Доктор Динг Хогтао, член медицинской бригады на Олимпиаде, посылает воздушный поцелуй своей девушке, пришедшей посмотреть соревнования, через защитные экраны на стадионе, установленные как средство защиты от коронавирусной инфекции.
Доктор Динг Хогтао, член медицинской бригады на Олимпиаде, посылает воздушный поцелуй своей девушке, пришедшей посмотреть соревнования, через защитные экраны на стадионе, установленные как средство защиты от коронавирусной инфекции.
Кевин Эймоз (Франция) во время короткой программы в одиночном фигурном катании.
Кевин Эймоз (Франция) во время короткой программы в одиночном фигурном катании.
Райан Пивиротто (США) и Пьетро Сигель (Италия) после падения на дистанции 1000 м. в шорт-треке.
Райан Пивиротто (США) и Пьетро Сигель (Италия) после падения на дистанции 1000 м. в шорт-треке.
Кэти Уландер (США) во время тренировки по скелетону.
Кэти Уландер (США) во время тренировки по скелетону.
Ван Шиюэ и Лю Синьюй (Китай) во время свободной программы в парном фигурном катании.
Ван Шиюэ и Лю Синьюй (Китай) во время свободной программы в парном фигурном катании.
Томас Мэлони Вестгард (Ирландия) и Адам Феллнер (Чехия) отдыхают после гонки.
Томас Мэлони Вестгард (Ирландия) и Адам Феллнер (Чехия) отдыхают после гонки.
Реакция конькобежки Ирен Схаутен (Нидерланды) после победы и олимпийского рекорда на дистанции в 3000 м.
Реакция конькобежки Ирен Схаутен (Нидерланды) после победы и олимпийского рекорда на дистанции в 3000 м.
Горнолыжник Ромед Бауман (Германия) после гонки.
Николас Тимминс (Австралия) во время тренировки по скелетону.
Саночница Ханна Прок (Австрия) перед одиночной гонкой.