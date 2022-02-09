Забавные моменты первых дней Олимпиады в Пекине - фото

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На днях стартовали зимние Олимпийские игры в Пекине. Пока спортсмены борются за первые комплекты медалей, мы полюбуемся забавными, смешными и курьезными кадрами с Олимпиады в подборке Sputnik.