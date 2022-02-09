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Быстро и вкусно: торт "Пломбир" без выпечки
Быстро и вкусно: торт "Пломбир" без выпечки
Вкуснейший нежный торт "Пломбир" не отнимет у вас много времени и станет любимым лакомством для всей семьи.
2022-02-09T07:00+0500
2022-02-09T07:00+0500
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рецепт
торт
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ИнгредиентыПриготовлениеСахар смешайте в кастрюльке с крахмалом, добавьте яйца, взбейте до однородности. Частями влейте холодное молоко и поставьте кастрюльку на плиту.Варите крем на медленном огне до загустения – примерно 30 секунд с момента кипения. Готовый крем переложите в миску.Взбейте сливочное масло до пышности, небольшими порциями вмешайте остывший заварной крем, добавьте немного ванильного экстракта для аромата.Форму выстелите пищевой пленкой, выложите дно печеньем, на него сверху выложите крем, разровняйте верх и на крем выложите вторую половину печенья. Охладите торт в холодильнике около 4 часов, затем нарежьте на порционные кусочки.Читайте также: Кекс из "Нутеллы" за три минуты
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рецепт, торт

Быстро и вкусно: торт "Пломбир" без выпечки

07:00 09.02.2022
© Pixabay/ponce_photographyЧизкейк
Чизкейк - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.02.2022
© Pixabay/ponce_photography
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Вкуснейший нежный торт "Пломбир" не отнимет у вас много времени и станет любимым лакомством для всей семьи.

Ингредиенты

молоко - 700 мл
сахар - 180 г
крахмал кукурузный - 60 г
яйцо - 3 шт
ванильный экстракт - 1 ч.л.
масло сливочное - 160-180 г
печенье - 12 шт

Приготовление

Сахар смешайте в кастрюльке с крахмалом, добавьте яйца, взбейте до однородности. Частями влейте холодное молоко и поставьте кастрюльку на плиту.
Варите крем на медленном огне до загустения – примерно 30 секунд с момента кипения. Готовый крем переложите в миску.
Взбейте сливочное масло до пышности, небольшими порциями вмешайте остывший заварной крем, добавьте немного ванильного экстракта для аромата.
Форму выстелите пищевой пленкой, выложите дно печеньем, на него сверху выложите крем, разровняйте верх и на крем выложите вторую половину печенья. Охладите торт в холодильнике около 4 часов, затем нарежьте на порционные кусочки.
Читайте также: Кекс из "Нутеллы" за три минуты
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