https://uz.sputniknews.ru/20220209/bystro-i-vkusno-tort-plombir-bez-vypechki-22615238.html

Быстро и вкусно: торт "Пломбир" без выпечки

Быстро и вкусно: торт "Пломбир" без выпечки

Вкуснейший нежный торт "Пломбир" не отнимет у вас много времени и станет любимым лакомством для всей семьи.

2022-02-09T07:00+0500

2022-02-09T07:00+0500

2022-02-09T07:00+0500

это интересно

рецепт

торт

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ИнгредиентыПриготовлениеСахар смешайте в кастрюльке с крахмалом, добавьте яйца, взбейте до однородности. Частями влейте холодное молоко и поставьте кастрюльку на плиту.Варите крем на медленном огне до загустения – примерно 30 секунд с момента кипения. Готовый крем переложите в миску.Взбейте сливочное масло до пышности, небольшими порциями вмешайте остывший заварной крем, добавьте немного ванильного экстракта для аромата.Форму выстелите пищевой пленкой, выложите дно печеньем, на него сверху выложите крем, разровняйте верх и на крем выложите вторую половину печенья. Охладите торт в холодильнике около 4 часов, затем нарежьте на порционные кусочки.Читайте также: Кекс из "Нутеллы" за три минуты

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рецепт, торт