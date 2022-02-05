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https://uz.sputniknews.ru/20220205/retsept-kak-ispech-keks-iz-nutelly-za-3-minuty-22547976.html
Рецепт: как испечь кекс из Нутеллы за 3 минуты
Рецепт: как испечь кекс из Нутеллы за 3 минуты
Суббота - долгожданный день после рабочей недели, когда хочется поспать подольше. Но и порадовать близких выпечкой прямо с утра в этом случае возможно - если воспользоваться этим рецептом кекса из Нутеллы с шоколадом.
2022-02-05T08:00+0500
2022-02-05T08:00+0500
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рецепт
шоколад
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К слову, 5 февраля признано Всемирным днем Нутеллы. Поэтому делимся рецептом ароматного кекса на скорую руку, важным ингредиентом которого является это лакомство. С приготовлением справится даже ребенок!Ингредиенты:Пошаговый рецепт:Читайте также:Видео: нежный кекс, который легко испечь вместе с детьми — рецептТорт Ее Величества: вкуснейшая классика
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рецепт, шоколад

Рецепт: как испечь кекс из Нутеллы за 3 минуты

08:00 05.02.2022
© Pixabay / RenataMPBСуфле шоколад
Суфле шоколад - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.02.2022
© Pixabay / RenataMPB
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Суббота - долгожданный день после рабочей недели, когда хочется поспать подольше. Но и порадовать близких выпечкой прямо с утра в этом случае возможно - если воспользоваться этим рецептом кекса из Нутеллы с шоколадом.
К слову, 5 февраля признано Всемирным днем Нутеллы. Поэтому делимся рецептом ароматного кекса на скорую руку, важным ингредиентом которого является это лакомство. С приготовлением справится даже ребенок!

Ингредиенты:

4 ст. л. пшеничной муки
4 ст. л. сахара
1 куриное яйцо
3 ст. л. какао
3 ст. л. Нутеллы
3 ст. л. молока
горький или молочный шоколад
3 ст. л. растительного масла

Пошаговый рецепт:

1.
Все ингредиенты смешиваем в миске.
2.
Взбиваем вилкой или венчиком смесь до однородной массы.
3.
Заливаем в кружку.
4.
Ставим в микроволновку на 1,5-3 минуты в зависимости от мощности печи.
5.
Пока кекс остывает, натираем шоколад на крупной терке.
6.
Готовый кекс посыпаем шоколадной стружкой.

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