https://uz.sputniknews.ru/20220209/chto-poluchit-minenergo-pri-vstuplenii-uzbekistana-v-eaes--22620916.html

Что получит Минэнерго при вступлении Узбекистана в ЕАЭС

Что получит Минэнерго при вступлении Узбекистана в ЕАЭС

Аналитики ведомства изучили возможность отмены или пересмотра ряда пошлин с целью экономии валютных средств.

2022-02-09T10:46+0500

2022-02-09T10:46+0500

2022-02-09T10:46+0500

общество

министерство энергетики узбекистана

еаэс

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. Эксперты Министерства энергетики оценили потенциал Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для местной энергетической отрасли. Своим прогнозом они поделились в комментарии корреспонденту Sputnik. На сегодняшний день ведомство изучает работу общего энергорынка стран-членов ЕАЭС и взаимодействует с Департаментом энергетики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщили в пресс-службе министерства.Между Правительством Узбекистана и ЕЭК существует план совместных мероприятий, намеченных на текущий и следующий годы, и в рамках этого плана 4 февраля Департамент энергетики ЕЭК провел презентацию. На ней эксперты комиссии рассказали о перспективах рынка ЕАЭС для сферы энергетики Узбекистана. В частности, речь шла о том, что к 2025 году ЕАЭС планирует создать единый энергетический рынок, действующий по биржевым механизмам.Ознакомившись с презентацией, эксперты Минэнерго прогнозируют, что благодаря сотрудничеству с ЕАЭС можно рассматривать возможность снижения транспортных расходов по транзиту отечественной нефтегазовой продукции в среднем на 10%. Это может произойти за счет применения единых тарифов ЕАЭС при перевозке грузов.Более того, сегодня Узбекистан импортирует углеводороды из двух стран-членов ЕАЭС - России и Казахстана. Данный вид закупок облагается пошлиной: 60$ за тонну в Казахстане, 45,5$ - за тонну в России. При вступлении в ЕАЭС есть перспектива ее отмены или пересмотра в сторону снижения, что позволит сэконмить валютные средства, считают аналитики.Также эксперты ожидают усиления конкуренции на внутреннем рынке Узбекистана за счет дополнительного предложения нефтегазовой продукции и электроэнергии из стран членов-ЕАЭС.Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участниками являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020-м статус наблюдателя при интеграционном объединении получили Узбекистан и Куба.08:35Читайте также: Как избежать повторного блэкаута в Центральной Азии - видео

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