https://uz.sputniknews.ru/20220209/dyuna-belfast-vestsaydskaya-istoriya-kto-pretenduet-na-oskar-22625970.html

"Дюна", "Белфаст", "Вестсайдская история": кто претендует на "Оскар"

"Дюна", "Белфаст", "Вестсайдская история": кто претендует на "Оскар"

Американская киноакадемия опубликовала список номинантов на премию "Оскар" 2022 года

2022-02-09T12:57+0500

2022-02-09T12:57+0500

2022-02-09T12:57+0500

это интересно

оскар

кинопремия

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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Американская академия киноискусств опубликовала на своем сайте список номинантов на премию "Оскар" 2022 года. Сама церемония вручения пройдет 27 марта в Лос-Анджелесе.Лучший фильмЛучший анимационный фильмЛучший анимационный короткометражный фильмЛучший иностранный художественный фильмЛучшая актрисаЛучший актерЛучший режиссерЧитайте также: В Узбекистане покажут фильм "Алишер Навои" из Госфильмофонда России

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оскар, кинопремия