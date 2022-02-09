"Дюна", "Белфаст", "Вестсайдская история": кто претендует на "Оскар"
© AP Photo /Chris PizzelloМакеты статуэток Оскар
© AP Photo /Chris Pizzello
Американская киноакадемия опубликовала список номинантов на премию "Оскар" 2022 года
ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Американская академия киноискусств опубликовала на своем сайте список номинантов на премию "Оскар" 2022 года. Сама церемония вручения пройдет 27 марта в Лос-Анджелесе.
Лучший фильм
"Дюна" (Dune: Part One, 2021) Дени Вильнева;
"Власть пса" (The Power of the Dog, 2021) Джейн Кэмпион;
"Вестсайдская история" (West Side Story, 2021) Стивена Спилберга;
"Белфаст" (Belfast, 2021) Кеннета Браны;
"Сядь за руль моей машины" (Doraibu mai ka, 2021) Рюсукэ Хамагути;
"CODA: Ребенок глухих родителей" (CODA, 2020) Сианы Хедер;
"Не смотрите наверх" (Don't Look Up, 2021) Адама Маккея;
"Лакричная пицца" (Licorice Pizza, 2021) Пола Томаса Андерсона;
"Аллея кошмаров" (Nightmare Alley, 2021) Гильермо дель Торо;
"Король Ричард" (King Richard) Рейнальдо Маркуса Грина.
Лучший анимационный фильм
"Энканто" (Encanto, 2021) студии Disney;
"Митчеллы против машин" (The Mitchells vs the Machines, 2020) Майкла Рианды;
"Побег" (Flugt, 2021) Йонаса Поэра Расмуссена;
"Райя и последний дракон" (Raya and the Last Dragon, 2021) студии Disney Дона Холла, Карлоса Лопеса Эстрады, Джона Рипы;
"Лука" (Luca, 2021) Энрико Касаросы.
Лучший анимационный короткометражный фильм
"Боксбалет" (2019) Антона Дьякова;
"Дела искусства" (Affairs of the Art, 2020) Джоанны Куинн;
"Бестия" (Bestia, 2021) Хьюго Коваррубиаса;
"Робин" (Robin Robin, 2021) Дэна Оджари и Майкла Плиза;
"Стеклоочиститель" (The Windshield Wiper, 2021) Альберто Мьельго.
Лучший иностранный художественный фильм
"Побег" (Flugt, 2021) Йонаса Поэра Расмуссена;
"Рука бога" (È stata la mano di Dio, 2021) Паоло Соррентино;
"Лунана: Як в классной комнате" (Lunana: A Yak in the Classroom, 2019) Паво Чойнинг Доржи;
"Худший человек на свете" (Verdens verste menneske, 2021) Йоакима Триера.
"Сядь за руль моей машины".
Лучшая актриса
Николь Кидман ("Быть Рикардо" / Being the Ricardos, 2021);
Пенелопа Крус ("Параллельные матери" / Madres paralelas, 2021);
Оливия Колман ("Незнакомая дочь" / The Lost Daughter, 2020);
Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй" / The Eyes of Tammy Faye, 2021);
Кристен Стюарт ("Спенсер" / Spencer, 2021).
Лучший актер
Хавьер Бардем ("Быть Рикардо");
Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса");
Уилл Смит ("Король Ричард" / King Richard, 2021);
Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета" / The Tragedy of Macbeth, 2021);
Эндрю Гарфилд ("Тик-так…БУМ!" / Tick, tick… BOOM!, 2021).
Лучший режиссер
Стивен Спилберг ("Вестсайдская история");
Джейн Кэмпион ("Власть пса");
Рюсукэ Хамагути ("Сядь за руль моей машины");
Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца");
Кеннет Брана ("Белфаст").