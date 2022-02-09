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https://uz.sputniknews.ru/20220209/v-uzbekistane-pokajut-film-alisher-navoi-iz-gosfilmofonda-rossii-22623346.html
В Узбекистане покажут фильм "Алишер Навои" из Госфильмофонда России
В Узбекистане покажут фильм "Алишер Навои" из Госфильмофонда России
В доме кинематографистов и на телеканалах Узбекистана сегодня покажут художественный фильм "Алишер Навои". Кинолента была оцифрована и возвращена в Узбекистан из Государственного фонда кинофильмов России.
2022-02-09T11:28+0500
2022-02-09T11:28+0500
общество
алишер навои
узбекистан
фильм
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В честь дня рождения классика узбекской литературы Алишера Навои Агентство кинематографии Узбекистана покажет фильмы о великом поэте. Одна из кинолент - художественный фильм "Алишер Навои" режиссера Камиля Ярматова. Редкая кинолента была возвращена в Узбекистан из Государственного фонда кинофильмов России. Также сегодня пройдет показ анимационного фильма "Хасис баккол", снятого по мотивам знаменитого произведения Алишера Навои "Хамса". "Мультипликационный фильм "Хасис баккол" будет показан впервые. Для детей также будет организован вечер произведений Навои", - отметили в Агентстве кинематографии.Читайте также: День Алишера Навои - биография поэта за 2 минуты.
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алишер навои, узбекистан, фильм

В Узбекистане покажут фильм "Алишер Навои" из Госфильмофонда России

11:28 09.02.2022
© Sputnik / Артем Житенев / Перейти в фотобанкСотрудник просматривает кинопленку
Сотрудник просматривает кинопленку - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.02.2022
© Sputnik / Артем Житенев
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В доме кинематографистов и на телеканалах Узбекистана сегодня покажут художественный фильм "Алишер Навои". Кинолента была оцифрована и возвращена в Узбекистан из Государственного фонда кинофильмов России.
В честь дня рождения классика узбекской литературы Алишера Навои Агентство кинематографии Узбекистана покажет фильмы о великом поэте. Одна из кинолент - художественный фильм "Алишер Навои" режиссера Камиля Ярматова. Редкая кинолента была возвращена в Узбекистан из Государственного фонда кинофильмов России.

Также сегодня пройдет показ анимационного фильма "Хасис баккол", снятого по мотивам знаменитого произведения Алишера Навои "Хамса".

"Мультипликационный фильм "Хасис баккол" будет показан впервые. Для детей также будет организован вечер произведений Навои", - отметили в Агентстве кинематографии.
Читайте также: День Алишера Навои - биография поэта за 2 минуты.
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