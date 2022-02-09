https://uz.sputniknews.ru/20220209/kak-budut-razvivat-karakalpakstan--podrobnosti-22624397.html

Как будут развивать Каракалпакстан – подробности

Как будут развивать Каракалпакстан – подробности

В регионе планируются масштабные реформы, направленные на ускоренное социально-экономическое развитие.

2022-02-09T12:06+0500

2022-02-09T12:06+0500

2022-02-09T12:06+0500

общество

каракалпакстан

реформы

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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков провел в понедельник совещание, посвященное социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан, сообщили в пресс-службе Мининвестиций.Ранее в регион выехали рабочие группы, которые должны были проанализировать ситуацию и выявить имеющиеся проблемы. Эксперты работали по следующим направлениям: макроэкономический анализ, поддержка бизнеса, инвестиционная и внешнеторговая деятельность, сокращение бедности, строительство и инфраструктура, социальная сфера, поддержка женщин и молодежи.В ходе заседания руководители групп отчитались о проделанной работе. Теперь их задача – сформировать перечень выявленных проблем в разрезе махаллей и предложить механизм их решения.В махаллях внедряется новая система взаимодействия с органами власти. В частности, в регионе созданы "проектные группы", возглавляемые хокимами районов и городов. Они станут связующим звеном между министерствами и ведомствами, коммерческими банками и другими структурами и жителями махаллей. Цель таких групп – выявить незадействованный экономический потенциал и предлагать предпринимателям и экспортерам возможные меры поддержки махаллей.В 2022 году в Каракалпакстане запустят 811 проектов общей стоимостью $332,1 млн. Они принесут региону более 14,7 тысяч новых рабочих мест.Кроме того, в других областях Узбекистана проводится кампания "Делай бизнес в Каракалпакстане". Благодаря этой кампании, на сегодняшний день разработано 264 проекта на общую сумму $350 млн, в результате которых появится 14,6 тысяч новых рабочих мест.Напомним, ранее Каракалпакстан подписал с субъектами России соглашения на общую сумму $144,4 млн. В 2020-м взаимный торговый оборот составил $108 млн, а по итогам первых 10 месяцев 2021 года - $120 млн. Количество совместных предприятий выросло с 13 в 2018 году до 37 в настоящее время. Общий объем российских инвестиций в Каракалпакстан за прошлый год составил $44,2 млн.Читайте также: Как превратить Приаралье в зону экологических инноваций

каракалпакстан

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каракалпакстан, реформы