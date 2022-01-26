https://uz.sputniknews.ru/20220126/kak-prevratit-priarale-v-zonu-ekologicheskix-innovatsiy-22394007.html
Как превратить Приаралье в зону экологических инноваций
Как превратить Приаралье в зону экологических инноваций
Речь идет о земельных реформах, создании "драйверных" кластеров по управлению экосистемами и "зеленых" рабочих мест. Подробности — в обзоре.
2022-01-26T16:40+0500
2022-01-26T16:40+0500
2022-01-26T16:40+0500
общество
приаралье
создание рабочих мест
реформы
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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Правительство разработало концепцию и дорожную карту по привлечению иностранных инвестиций в Приаралье на 2022-2026 годы.Власти намерены превратить регион в зону экологических инноваций и технологий.Новая концепция предусматривает:В Нукусе создадут "Академию молодых ученых" и "Технопарк молодежи", а также лабораторию с генетическим банком семян растений, бизнес-акселератор и учебного центра при Международном инновационном центре Приаралья.Кроме того, начаты работы по электронному картированию и созданию базы данных объектов растительного и животного мира, находящихся под угрозой исчезновения.Еще одна задача, которую поставили перед собой власти, — внедрить ресурсосберегающие, "зеленые" и циркулярные современные инновационные технологии в отраслях экономики.В частности, в Каракалпакстане на площади 2,5 тысячи гектаров появится система дождевального орошения для выращивания хлопка, зерна, кунжута, кукурузы и кормовых культур.Создание экологической карты Каракалпакстана, как ожидается, позволит эффективно организовать экотуризм.Напомним: специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 мая 2021 года Приаралье было объявлено зоной экологических инноваций и технологий.Читайте также:
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
приаралье, создание рабочих мест, реформы
Как превратить Приаралье в зону экологических инноваций
Речь идет о земельных реформах, создании "драйверных" кластеров по управлению экосистемами и "зеленых" рабочих мест. Подробности — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik.
Правительство разработало
концепцию и дорожную карту по привлечению иностранных инвестиций в Приаралье на 2022-2026 годы.
Власти намерены превратить регион в зону экологических инноваций и технологий.
Новая концепция предусматривает:
объединение усилий партнеров и заинтересованных сторон;
создание "драйверных" кластеров по технологическим инновациям, в том числе по управлению экосистемами;
стимулирование создания "зеленых" рабочих мест;
снижение рисков, связанных с изменением климата;
В Нукусе создадут "Академию молодых ученых" и "Технопарк молодежи", а также лабораторию с генетическим банком семян растений, бизнес-акселератор и учебного центра при Международном инновационном центре Приаралья.
Кроме того, начаты работы по электронному картированию и созданию базы данных объектов растительного и животного мира, находящихся под угрозой исчезновения.
В регионе также разработают автономную технологию опреснения питьевой рассольной воды с использованием возобновляемых источников энергии.
Еще одна задача, которую поставили перед собой власти, — внедрить ресурсосберегающие, "зеленые" и циркулярные современные инновационные технологии в отраслях экономики.
В частности, в Каракалпакстане на площади 2,5 тысячи гектаров появится система дождевального орошения для выращивания хлопка, зерна, кунжута, кукурузы и кормовых культур.
Создание экологической карты Каракалпакстана, как ожидается, позволит эффективно организовать экотуризм.
Напомним: специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 мая 2021 года Приаралье было объявлено зоной экологических инноваций и технологий.