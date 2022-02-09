Как быстро вылечить простуду на губах - врач
© Pixabay/film1310Губы
© Pixabay/film1310
С "простудой" на губах знаком почти каждый. Герпес — одно из самых распространенных вирусных заболеваний человека. Как подобрать лечение и быстро избавиться от неприятных высыпаний - рассказывают врачи.
С вирусом герпеса, который в быту называют простудой на губах, знакомы многие. По разным оценкам, инфекции подвержены от 70 до 95 % населения планеты. Простой герпес представляет собой пузырьки или высыпания, заполненные жидкостью.
"Вирус простого герпеса имеет короткий цикл репродукции и высокую тропность (избирательное воздействие) к клеткам кожи и слизистых, чем и обусловлены симптомы заболевания. Попав однажды в организм, он поселяется в центральной нервной системе. И при снижении иммунитета начинает активно поражать клетки кожи, вызывая образование "простуды на губах"", — поясняет Кристина Титкова, врач-дерматолог, косметолог, клиника эстетической медицины "Антуриум".
Лечение
Большинство при появлении герпеса на губах спешит в аптеку, минуя консультацию врача. Однако это заболевание не так безобидно, как кажется. Вирус простого герпеса разрушительно влияет на иммунную систему человека и может привести к различным осложнениям.
Специалисты настаивают: не стоит заниматься самолечением. Чтобы выявить причины и факторы иммунодефицита, который провоцирует проявление герпеса на губах, необходимо обратиться к врачу и при необходимости пройти полноценный курс терапии.
"Лечение простуды на губах должно быть комплексным, с применением противогерпетических препаратов внутрь и наружной местной терапии (гели, кремы, мази), которая усиливает местный иммунитет и также снижает активность вируса. Лечение назначает врач-дерматовенеролог," — отмечает Кристина Титкова.
Если герпес возникает часто, необходима консультация иммунолога. "
Лечат герпес специализированными средствами: гелями, мазями, кремами местного действия на основе ациклических нуклеозидов. Для предупреждения рецидивов назначаются иммуностимулирующие препараты, позволяющие восстановить и поддержать иммунитет. Только комплексное противовирусное воздействие позволяет остановить размножение вируса простого герпеса.
Но полностью излечиться от герпеса невозможно — после первичного инфицирования вирус остается в организме человека на всю жизнь.
"При отсутствии адекватного лечения герпес на губах может осложниться присоединением вторичной микробной флоры, и тогда содержимое пузырьков становится гнойным. Заживать они будут дольше, медленнее, и возможно распространение воспалительного процесса на соседние участки кожи", — предупреждает дерматолог Кристина Титкова. Вероятно также повышение температуры тела и интоксикация. В этом случае требуется назначение системной антибактериальной терапии.
По мнению специалистов, риск развития системных осложнений зависит от тяжести течения герпесвирусной инфекции. При ярко выраженных иммунодефицитах возможно перманентное течение простого герпеса, когда рецидивы проявляются один за другим, без временных интервалов.
Как быстро избавиться от герпеса
"Чтобы быстро избавиться от герпеса, необходимо при первых симптомах обострения начать прием противовирусных препаратов", — говорит Кристина Титкова.
Комплексное лечение может назначить только врач, но если соблюдать рекомендации, можно предотвратить развитие заболевания и быстрее справиться с ним:
нельзя трогать высыпания руками, после случайного касания обязательно мыть руки;
нужно соблюдать гигиену — использовать индивидуальную посуду и приборы, полотенце, косметику;
избегать переохлаждения и поддерживать иммунитет;
принимать витамины (А, С, E) и микроэлементы (селен, цинк) и пить больше жидкости;
использовать бальзамы для губ и мази с ацикловиром;
по назначению врача принимать противовирусные препараты и пробиотики.
А для пофилактики "простуды" врачи советуют укреплять иммунитет, следить за питанием и избавиться от стрессов.