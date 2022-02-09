https://uz.sputniknews.ru/20220209/kak-bystro-vylechit-prostudu-na-gubax---vrach-22614676.html

Как быстро вылечить простуду на губах - врач

Как быстро вылечить простуду на губах - врач

С "простудой" на губах знаком почти каждый. Герпес — одно из самых распространенных вирусных заболеваний человека. Как подобрать лечение и быстро избавиться от неприятных высыпаний - рассказывают врачи.

2022-02-09T07:30+0500

2022-02-09T07:30+0500

2022-02-09T07:30+0500

это интересно

простуда

врачи

герпес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/08/22614184_0:59:1920:1139_1920x0_80_0_0_10e3d5bd9a3b2e5075071d9f907017c3.jpg

С вирусом герпеса, который в быту называют простудой на губах, знакомы многие. По разным оценкам, инфекции подвержены от 70 до 95 % населения планеты. Простой герпес представляет собой пузырьки или высыпания, заполненные жидкостью.ЛечениеБольшинство при появлении герпеса на губах спешит в аптеку, минуя консультацию врача. Однако это заболевание не так безобидно, как кажется. Вирус простого герпеса разрушительно влияет на иммунную систему человека и может привести к различным осложнениям.Специалисты настаивают: не стоит заниматься самолечением. Чтобы выявить причины и факторы иммунодефицита, который провоцирует проявление герпеса на губах, необходимо обратиться к врачу и при необходимости пройти полноценный курс терапии.Если герпес возникает часто, необходима консультация иммунолога. "Лечат герпес специализированными средствами: гелями, мазями, кремами местного действия на основе ациклических нуклеозидов. Для предупреждения рецидивов назначаются иммуностимулирующие препараты, позволяющие восстановить и поддержать иммунитет. Только комплексное противовирусное воздействие позволяет остановить размножение вируса простого герпеса.Но полностью излечиться от герпеса невозможно — после первичного инфицирования вирус остается в организме человека на всю жизнь."При отсутствии адекватного лечения герпес на губах может осложниться присоединением вторичной микробной флоры, и тогда содержимое пузырьков становится гнойным. Заживать они будут дольше, медленнее, и возможно распространение воспалительного процесса на соседние участки кожи", — предупреждает дерматолог Кристина Титкова. Вероятно также повышение температуры тела и интоксикация. В этом случае требуется назначение системной антибактериальной терапии.По мнению специалистов, риск развития системных осложнений зависит от тяжести течения герпесвирусной инфекции. При ярко выраженных иммунодефицитах возможно перманентное течение простого герпеса, когда рецидивы проявляются один за другим, без временных интервалов.Как быстро избавиться от герпесаКомплексное лечение может назначить только врач, но если соблюдать рекомендации, можно предотвратить развитие заболевания и быстрее справиться с ним:А для пофилактики "простуды" врачи советуют укреплять иммунитет, следить за питанием и избавиться от стрессов.Читайте также: Вместо бега по утрам: упражнения, которые можно выполнять дома

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

простуда, врачи, герпес