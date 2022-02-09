https://uz.sputniknews.ru/20220209/kak-poluchit-15-mln-sumov-za-risunok--otvet-tsentrobanka-22624703.html

Как получить 15 млн сумов за рисунок — ответ Центробанка

Как получить 15 млн сумов за рисунок — ответ Центробанка

По каким критериям жюри оценит лучший символ национальной валюты Узбекистана — читайте в материале.

2022-02-09T13:45+0500

2022-02-09T13:45+0500

2022-02-09T13:45+0500

экономика

сум

конкурс

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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Центральный банк объявил конкурс на лучший символ сума. Таким образом хотят повысить международный престиж национальной валюты. Автор лучшей идеи получит солидное вознаграждение — 15 млн сумов, сообщили в пресс-службе Центрального банка Узбекистана.По условиям, графические работы должны символизировать идентичность, культурные ценности и отличительные черты национальной валюты на глобальной арене.Рисунок сума нужно предоставить в графическом или в нарисованном от руки виде. Изложение идеи — должно быть коротким, уникальным и простым.Критерии оценки — оригинальность, наличие концепции, а также легкость графического восприятия символа в различных форматах, отметили в пресс-службе.Для участия в конкурсе нужно до 31 марта 2022 года отправить заявку, изображение и концепцию своего предложения на адрес электронной почты организатора tanlov@cbu.uz.Для того, чтобы все было прозрачно и честно, все работы будут зашифрованы специальными индивидуальными номерами.Читайте также:Как получить кешбэк от Налогового комитета – инструкция с фотоПобедителей фестиваля "Бойсун бахори" ждут миллионные призовые

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