https://uz.sputniknews.ru/20220208/pobediteley-festivalya-boysun-baxori-jdut-millionnye-prizovye-22606630.html
Победителей фестиваля “Бойсун бахори” ждут миллионные призовые
Победителей фестиваля “Бойсун бахори” ждут миллионные призовые
Цель фестиваля – собрать и показать древние обычаи и традиции, которые бережно хранят в Байсуне.
2022-02-08T15:40+0500
2022-02-08T15:40+0500
2022-02-08T15:41+0500
общество
победители
фестиваль
обычаи
традиции
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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Правительство Узбекистана определило регламент проведения Международного фольклорного фестиваля “Бойсун бахори” (“Байсунская весна”). Отмечается, что с этого года мероприятие будет проходить в апреле месяце каждые два года в Байсунском районе Сурхандарьинской области. Установлены условия для участников, критерии оценки, состав жюри. Фестиваль пройдет в следующих номинациях:Победители фестиваля будут награждены следующими денежными призами:Расходы, связанные с проведением фестиваля, формируются хокимиятом Сурхандарьинской области, Министерством культуры и утверждаются оргкомитетом в следующем порядке:В 2001 году ЮНЕСКО признало культуру Байсуна “Шедевром устного и нематериального культурного наследия”. Первый фольклорный фестиваль “Бойсун бахори” прошел в 2002 году. Несколько лет он проводился ежегодно, затем был приостановлен. В 2017 году его возродили.Цель фестиваля – собрать и показать древние обычаи и традиции, которые бережно хранят в Байсуне.
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победители, фестиваль, обычаи, традиции
Победителей фестиваля “Бойсун бахори” ждут миллионные призовые
15:40 08.02.2022 (обновлено: 15:41 08.02.2022) Подписаться на
Цель фестиваля – собрать и показать древние обычаи и традиции, которые бережно хранят в Байсуне.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Правительство Узбекистана определило регламент проведения Международного фольклорного фестиваля “Бойсун бахори” (“Байсунская весна”).
Отмечается, что с этого года мероприятие будет проходить в апреле месяце каждые два года в Байсунском районе Сурхандарьинской области. Установлены условия для участников, критерии оценки, состав жюри.
Фестиваль пройдет в следующих номинациях:
народное творчество (колыбельная, улан, лапар, обрядовые песни и др.);
национальные народные игры и представления.
Победители фестиваля будут награждены следующими денежными призами:
1 место (в каждой номинации) — 3500 долларов;
2 место (в каждой номинации) — 2500 долларов;
3 место (в каждой номинации) — 1500 долларов.
Расходы, связанные с проведением фестиваля, формируются хокимиятом Сурхандарьинской области, Министерством культуры и утверждаются оргкомитетом в следующем порядке:
30% — за счет средств, выделенных из республиканского бюджета Министерству культуры на проведение культурно-массовых мероприятий;
70% - за счет дополнительных источников местного бюджета Сурхандарьинской области, а также пожертвований физических и юридических лиц.
В 2001 году ЮНЕСКО признало культуру Байсуна “Шедевром устного и нематериального культурного наследия”. Первый фольклорный фестиваль “Бойсун бахори” прошел в 2002 году. Несколько лет он проводился ежегодно, затем был приостановлен. В 2017 году его возродили.
Цель фестиваля – собрать и показать древние обычаи и традиции, которые бережно хранят в Байсуне.