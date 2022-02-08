https://uz.sputniknews.ru/20220208/pobediteley-festivalya-boysun-baxori-jdut-millionnye-prizovye-22606630.html

Победителей фестиваля “Бойсун бахори” ждут миллионные призовые

Победителей фестиваля “Бойсун бахори” ждут миллионные призовые

Цель фестиваля – собрать и показать древние обычаи и традиции, которые бережно хранят в Байсуне.

2022-02-08T15:40+0500

2022-02-08T15:40+0500

2022-02-08T15:41+0500

общество

победители

фестиваль

обычаи

традиции

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Правительство Узбекистана определило регламент проведения Международного фольклорного фестиваля “Бойсун бахори” (“Байсунская весна”). Отмечается, что с этого года мероприятие будет проходить в апреле месяце каждые два года в Байсунском районе Сурхандарьинской области. Установлены условия для участников, критерии оценки, состав жюри. Фестиваль пройдет в следующих номинациях:Победители фестиваля будут награждены следующими денежными призами:Расходы, связанные с проведением фестиваля, формируются хокимиятом Сурхандарьинской области, Министерством культуры и утверждаются оргкомитетом в следующем порядке:В 2001 году ЮНЕСКО признало культуру Байсуна “Шедевром устного и нематериального культурного наследия”. Первый фольклорный фестиваль “Бойсун бахори” прошел в 2002 году. Несколько лет он проводился ежегодно, затем был приостановлен. В 2017 году его возродили.Цель фестиваля – собрать и показать древние обычаи и традиции, которые бережно хранят в Байсуне.

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победители, фестиваль, обычаи, традиции