https://uz.sputniknews.ru/20220209/kak-uberech-detey-ot-neschastnoy-lyubvi-22635949.html

Как уберечь детей от несчастной любви

Как уберечь детей от несчастной любви

Шеф-редактор Sputnik Кыргызстан Эркин Алымбеков рассуждает о том, почему отношения часто приносят несчастье, и как воспитывать детей, чтобы в будущем они не страдали от неразделенной любви.

2022-02-09T23:00+0500

2022-02-09T23:00+0500

2022-02-09T23:00+0500

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Психологи учат, что нужно состоять в романе с собой, то есть любить себя. Не зависеть от мнения других и спрашивать себя 24 часа в сутки, чего же тебе хочется. Слышать себя, понимать, принимать...И еще необходимо знать наверняка, что ты — лучший в мире. По меньшей мере, уникальный. Только когда ты будешь удовлетворен собой, перестанешь воспринимать чужое мнение о себе. Для этого, кстати, также следует перестать общаться с теми, кому ты не нравишься. Любить надо тех, кто любит тебя, а не страдать по тому, кому ты не нужен.Говорят, проблемы в отношениях часто возникают именно поэтому: мы привязываемся к людям, которым, по большому счету, не интересны, и терзаемся от неразделенной любви. Вроде бы это идет из детства. "Нездорового" детства. Когда дети были недолюблены, не чувствовали любви родителей. Безусловной любви. А любовь родителя в детстве — как синоним слова "безопасность". Для ребенка это чуть ли не основная потребность — чувствовать себя защищенным.Причины недолюбленности в детстве разные, но, повзрослев, такую модель отношений человек якобы использует в любви с другими. Если он привык, что на него не обращали внимания, что любви надо добиваться, то и будет искать в партнерах аналогичного отношения — страдать от привязанности к человеку, не любящему его, терпеть унижения и боль, вместо того чтобы прекратить все это.Если ребенку говорили, что он самый умный, самый красивый, самый смелый, и вообще доверяли ему, он вряд ли будет терпеть унизительное отношение. Не станет он доказывать, что заслуживает любви. Слишком самодостаточным будет для того, чтобы тратить время на людей, которые его не любят.Кажется, все легко и просто — любить своего ребенка, чаще говорить ему об этом, обнимать его, целовать, давать ему право выбора (например, возможность самостоятельно выбрать, что надеть), не помогать, когда он об этом не просит, — доверять ему самостоятельное решение.Конечно, многие грезят о лучшем будущем для своих детей. Готовы пахать днем и ночью, чтобы обеспечить им это "лучшее будущее". Готовы терпеть ради них и нелюбимую работу, и нелюбимого человека, и вообще несут этот крест, как роковую неизбежность. Как проклятие. Да, ответственность — это хорошо. Но за это, как говорят психологи, дети вам спасибо не скажут. Скорее, вы сделаете их невротиками, которые будут вынуждены жить с чувством вины. За то, что они всегда кому-то чем-то обязаны — в частности, родителям за свое детство и благополучие.Но как же надо заботиться о детях? Специалисты утверждают, что в первую очередь счастливыми должны быть родители. Не нужно каждую минуту беспокоиться о том, чем занят ребенок. Не нужно все свое время посвящать играм с детьми. Дети сами прекрасно знают, как им провести время. Оставьте их в покое. Иначе они не научатся жить и решать задачи самостоятельно. Лучше займитесь собой. Ваше удовлетворение, — а это прежде всего ваши спокойствие и уверенность — передадутся детям. Лучший пример для подражания — спокойный, уверенный и счастливый родитель.Источник: Sputnik КыргызстанЧитайте также: Муниса Ризаева рассказала, можно ли вернуть женщину, которая ушла

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дети, любовь, воспитание