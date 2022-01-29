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Муниса Ризаева рассказала, можно ли вернуть женщину, которая ушла - видео
Муниса Ризаева рассказала, можно ли вернуть женщину, которая ушла - видео
Певица рассказала подписчикам, при каких обстоятельствах обычно женщина принимает решение разорвать отношения с мужчиной окончательно, и дала совет мужской половине аудитории, как сохранить любовь.
2022-01-29T17:42+0500
2022-01-29T17:43+0500
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женщина
отношения
муниса ризаева
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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Популярная артистка узбекской эстрады Муниса Ризаева вновь побеседовала с подписчиками на тему отношений. В этот раз певица решила поговорить о расставаниях и ответить на вопрос: "Почему говорят, что нельзя вернуть женщину, которая ушла?".По мнению певицы, во время кризиса отношения доходят до определенного пика, когда все начинает зависеть от поведения мужчины. А мужчина часто перестает ценить любовь и заботу второй половины, считая, что она никуда не денется, отмечает Муниса Ризаева.Однако, если вернуть внимание не удается, женщина просто погружается в пустоту и потихоньку убивает все свои чувства к мужчине, говорит Муниса Ризаева.По ее мнению, прежде чем принять окончательное решение о разрыве отношений, женщина дает партнеру несколько шансов, а он тем временем часто не понимает, что происходит и продолжает вести себя как обычно. Женщина же делает вывод, что она не нужна, подчеркивает артистка.Ранее певица высказалась о своем отношении к многоженству.Читайте также:Актриса Феруза Норматова подарила родителям квартиру в новостройке — видеоПевица Райхон исполнила опасный трюк в новом клипе — видео
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женщина, отношения, муниса ризаева

Муниса Ризаева рассказала, можно ли вернуть женщину, которая ушла - видео

17:42 29.01.2022 (обновлено: 17:43 29.01.2022)
© Instagram / munisarizaevaМуниса Ризаева
Муниса Ризаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.01.2022
© Instagram / munisarizaeva
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Певица рассказала подписчикам, при каких обстоятельствах обычно женщина принимает решение разорвать отношения с мужчиной окончательно, и дала совет мужской половине аудитории, как сохранить любовь.
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Популярная артистка узбекской эстрады Муниса Ризаева вновь побеседовала с подписчиками на тему отношений. В этот раз певица решила поговорить о расставаниях и ответить на вопрос: "Почему говорят, что нельзя вернуть женщину, которая ушла?".
По мнению певицы, во время кризиса отношения доходят до определенного пика, когда все начинает зависеть от поведения мужчины. А мужчина часто перестает ценить любовь и заботу второй половины, считая, что она никуда не денется, отмечает Муниса Ризаева.

"Женщина, в свою очередь, сначала пытается разными способами вернуть внимание к себе", - пишет исполнительница.

Однако, если вернуть внимание не удается, женщина просто погружается в пустоту и потихоньку убивает все свои чувства к мужчине, говорит Муниса Ризаева.
По ее мнению, прежде чем принять окончательное решение о разрыве отношений, женщина дает партнеру несколько шансов, а он тем временем часто не понимает, что происходит и продолжает вести себя как обычно. Женщина же делает вывод, что она не нужна, подчеркивает артистка.

"Вот оно, то, что рушит и убивает вашу любовь. Тонкая грань внимания, взаимопонимания и уважения друг другу! Если в первые моменты мужчина не смог уловить это настроение женщины и довёл её до состояния "точки пик", то всё, он не сможет её вернуть, она морально готова и не испытывает больше эмоций, наступает состояние лёгкого разочарования вперемешку с пустотой", - объясняет Муниса Ризаева.

Ранее певица высказалась о своем отношении к многоженству.

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