https://uz.sputniknews.ru/20220129/munisa-rizaeva-rasskazala-mojno-li-vernut-jenschinu-kotoraya-ushla---video-22445206.html

Муниса Ризаева рассказала, можно ли вернуть женщину, которая ушла - видео

Муниса Ризаева рассказала, можно ли вернуть женщину, которая ушла - видео

Певица рассказала подписчикам, при каких обстоятельствах обычно женщина принимает решение разорвать отношения с мужчиной окончательно, и дала совет мужской половине аудитории, как сохранить любовь.

2022-01-29T17:42+0500

2022-01-29T17:42+0500

2022-01-29T17:43+0500

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женщина

отношения

муниса ризаева

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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Популярная артистка узбекской эстрады Муниса Ризаева вновь побеседовала с подписчиками на тему отношений. В этот раз певица решила поговорить о расставаниях и ответить на вопрос: "Почему говорят, что нельзя вернуть женщину, которая ушла?".По мнению певицы, во время кризиса отношения доходят до определенного пика, когда все начинает зависеть от поведения мужчины. А мужчина часто перестает ценить любовь и заботу второй половины, считая, что она никуда не денется, отмечает Муниса Ризаева.Однако, если вернуть внимание не удается, женщина просто погружается в пустоту и потихоньку убивает все свои чувства к мужчине, говорит Муниса Ризаева.По ее мнению, прежде чем принять окончательное решение о разрыве отношений, женщина дает партнеру несколько шансов, а он тем временем часто не понимает, что происходит и продолжает вести себя как обычно. Женщина же делает вывод, что она не нужна, подчеркивает артистка.Ранее певица высказалась о своем отношении к многоженству.Читайте также:Актриса Феруза Норматова подарила родителям квартиру в новостройке — видеоПевица Райхон исполнила опасный трюк в новом клипе — видео

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женщина, отношения, муниса ризаева