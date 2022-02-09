https://uz.sputniknews.ru/20220209/kamilov-vopros-priznaniya-pravitelstva-afganistana--put-s-dvustoronnim-dvijeniem-22617847.html

Камилов: вопрос признания правительства Афганистана – путь с двусторонним движением

Камилов: вопрос признания правительства Афганистана – путь с двусторонним движением

Временное правительство страны должно выполнить свои обещания, а мировое сообщество – поощрять любые позитивные шаги, заявил министр.

2022-02-09T09:34+0500

2022-02-09T09:34+0500

2022-02-09T09:39+0500

общество

абдулазиз камилов

афганистан

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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что позиции временного правительства Афганистана совпадают с позицией мирового сообщества. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции во вторник, сообщает пресс-служба МИД.Министр высказался относительно возможности признания правительства талибов*.По словам главы дипломатического ведомства, главная задача сейчас в том, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Афганистане, которая может привести к радикализации общества и усилению экстремистских сил."Здесь мы имеем общие интересы, как ни парадоксально, это интересы всего международного сообщества, совпадающие с позицией временного правительства Афганистана. Оно делает очень много, чтобы очистить страну от террористов", — считает министр.На территории Узбекистана, в городе Термезе создан многофункциональный международный транспортный хаб для доставки гуманитарного груза в Афганистан. Как отметил министр, создание такого транспортного узла – один из важных моментов по недопущению гуманитарной катастрофы.По словам Камилова, Узбекистан не прекращал контакты с руководством соседней страны и продолжает торово-экономическое сотрудничество с ней, реализацию серьезных проектов в сферах энергетики и транспортных коммуникаций.В частности, планируется создать единый транспортный коридор, который будет связывать Узбекистан с Китаем, Афганистаном и Пакистаном. В реализации проекта примет участие совместное предприятие ООО RZDL TRANSSERVICE GROUP, созданное ранее российской компанией "РЖД Логистика" и узбекской логистической компанией ООО UTI Transit.* — представители организации, находящейся под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также: Для чего нужна трансафганская железная дорога — эксперты

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абдулазиз камилов, афганистан