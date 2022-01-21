https://uz.sputniknews.ru/20220121/dlya-chego-nujna-transafganskaya-jeleznaya-doroga--obyasnyayut-eksperty-22318864.html

Для чего нужна Трансафганская железная дорога — объясняют эксперты

Для чего нужна Трансафганская железная дорога — объясняют эксперты

Какие перспективы может принести проект и какие сложности возникают в его реализации, корреспонденту Sputnik рассказали эксперты.

2022-01-21T20:00+0500

2022-01-21T20:00+0500

2022-01-21T20:00+0500

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трансафганская железная дорога

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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Власти "Талибана"* согласовали железнодорожный маршрут, который свяжет Узбекистан с Пакистаном. Об этом 20 января сообщило агентство Sputnik Афганистан со ссылкой на заместителя пресс-секретаря "Талибана"* Инамуллу Самангани.По проекту, дорога пройдет через город Мазари-Шариф, а также провинции Баглан и Бамиан.Какую выгоду может принести Трансафганская железная дорога Узбекистану, учитывая, что в прошлом году республика начала обсуждения проекта совместно с Россией, Казахстаном, Пакистаном и временным правительством Афганистана? Ответ на вопрос — в обзоре Sputnik.Ахиллесова пята АфганистанаТрансфганскую железную дорогу "Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар", которая свяжет Центральную и Южную Азию, называют "стройкой века".Начав сотрудничать с Афганистаном, Узбекистан стал исходить из принципа, что военного решения афганской проблемы не существует. Единственный выход —экономическая модернизация страны, говорит директор Центра исследовательских инициатив Ma`no, политолог Бахтиёр Эргашев.Между тем, по словам эксперта, у Афганистана огромнейший транзитно-транспортный потенциал. Он проявляется в выгодном географическом положении между регионами Южной Азии, Центральной Азии и Средним Востоком.Кабул и Кандагар всегда были одними из основных пунктов торговых отношений между Индией, Средним и Ближним Востоком, Центральной Азией, говорит эксперт.Узбекистан осознает важность транспортных связей для устойчивого экономического роста. Именно их и обсуждали представители более чем 40 стран в прошлом году на международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность" в Ташкенте, в ходе которой выступили президент Шавкат Мирзиёев, генсек ООН Антониу Гутерриш, а также представители МИД России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.Узбекистан и Россия начнут работы по трансафганской железной дороге >>Большой доход для страныОдним из обязательных показателей развитой экономики каждой страны является транспортная инфраструктура. В этом ключе Афганистан — главная заинтересованная в создании железной дороги с вышеуказанным маршрутом сторона. Но проект важен и для других вовлеченных стран.Узбекистану он даст выход к Аравийскому морю и новым рынкам сбыта продукции —Пакистану с населением свыше 200 миллионов человек и потенциально Индии, считает Бахтиёр Эргашев. Это прямые торговые связи между Южной и Центральной Азией. В свою очередь, Пакистан и Индия также получают возможность быстрого и беспрепятственного транзита своей продукции.Сафаев: почему для Центральной Азии важен Трансафганский транспортный коридор >>В экономической целесообразности проекта уверен и Михаил Блинкин, директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ. По его мнению, коридор важен и перспективен для каждой страны-участницы проекта, так как между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Европой поток выгодных высокомаржинальных грузов исчисляется десятками миллионов TEU (прим. ред. —единица измерения объема контейнера, около 21,6 тонны).О выгодах для Узбекистана рассказал также Станислав Тарасов, востоковед и эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа.Чем поможет РЖДОднако для реализации подобного проекта нужно грамотное техническое консультирование, которое может обеспечить Россия.Перечисляя выгоды России, эксперт называет перспективы выхода на пакистанский рынок и возможность активно участвовать в процессах экономической модернизации Афганистана и укрепления там своих позиций.Стоит напомнить, что встреча между РЖД и O‘zbekiston temir yo‘llari по обсуждению проекта состоялась в конце октября ушедшего года. РЖД намерена принять участие в строительстве Трансафганского коридора >>Стороны договорились об обмене техническими и картографическими параметрами между проектными структурами и НИИ. Также среди договоренностей — совместный расчет пропускной способности, определение плюсов и минусов каждого предполагаемого маршрута на афганском участке.Тем не менее, на данный момент строительству железной дороги препятствуют нехватка денег и отсутствие безопасности. Об этом в интервью Sputnik Афганистан заявлял советник по экономике посольства России в Афганистане Ренат Борануков.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:Всемирный банк выделит средства на проект Трансафганской железной дороги >>Трансафганский коридор и помощь: Термез стал главным "звеном" в афганском вопросе >>

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