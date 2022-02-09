https://uz.sputniknews.ru/20220209/uzbekistan-i-kazaxstan-sozdali-sovet-mejparlamentskogo-sotrudnichestva-22630299.html

Узбекистан и Казахстан создали совет межпарламентского сотрудничества

Узбекистан и Казахстан создали совет межпарламентского сотрудничества

Парламенты двух стран подписали соглашение, которое послужит наращиванию политического, экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

2022-02-09T14:45+0500

2022-02-09T14:45+0500

2022-02-09T14:45+0500

политика

узбекистан

казахстан

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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Узбекистан и Казахстан создали совет межпарламентского сотрудничества, сообщает пресс-служба казахстанского Мажилиса.Соглашение об этом в среду подписали спикеры нижних палат парламентов республик Ерлан Кошанов и Нурдинжон Исмоилов, находящийся с официальным визитом в Нур-Султане.По мнению Кошанова, совет наполнит "новым содержанием взаимодействие между парламентами двух стран, в том числе для законодательного обеспечения реализации всех договоренностей", достигнутых президентами. За 30 лет установления дипломатических отношений между странами заложена прочная основа для стабильного развития сотрудничества во всех сферах."Говоря о межпарламентском взаимодействии, как важной составляющей казахстанско-узбекских отношений, спикер законодательной палаты Олий Мажлиса отметил, в частности, казахстанский опыт по закреплению на законодательном уровне института парламентской оппозиции, широкую представленность женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в парламенте, подчеркнув при этом возможность его дальнейшего изучения", — информирует пресс-служба.По словам Исмоилова, активизация межпарламентского диалога будет напрямую служить поступательному наращиванию потенциала политического, экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, укреплению традиционных уз дружбы между народами двух стран.Казахстанский спикер вручил коллеге орден "Достык" (Дружба – ред.) II степени за укрепление дружбы и сотрудничества между братскими народами.

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