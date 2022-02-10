https://uz.sputniknews.ru/20220210/22658726.html

Оценки за домашнюю работу отменят

Оценки за домашнюю работу отменят

В узбекских школах пересмотрят систему оценивания. Отметки за домашнюю работу отменят. И троек, похоже, тоже не будет.

2022-02-10T19:25+0500

2022-02-10T19:25+0500

2022-02-10T19:25+0500

общество

узбекистан

оценки

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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В школах Узбекистана со следующего учебного года изменят систему оценивания. Об этом сообщила пресс-секретарь республиканского центра образования Мохира Нуруллаева.Оценки за домашние задания отменят для учащихся первых и вторых классов, потому что в этот период учёбы в начальной школе домашние задания отсутствуют в рамках образовательной программы. Кроме этого, специалисты центра советуют не оценивать детей, пока они не выполнят задание на "хорошо" или "отлично" — очевидно, с целью повышения мотивации детей и создания наиболее благоприятных психологических условий обучающего процесса. Ранее сообщалось, что в школах планируют проводить уроки патриотизма, а также обязать школьников научится играть хотя бы на одном национальном инструменте.Читайте также:Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 февраля

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узбекистан, оценки