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Оценки за домашнюю работу отменят
Оценки за домашнюю работу отменят
В узбекских школах пересмотрят систему оценивания. Отметки за домашнюю работу отменят. И троек, похоже, тоже не будет.
2022-02-10T19:25+0500
2022-02-10T19:25+0500
2022-02-10T19:25+0500
общество
узбекистан
оценки
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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В школах Узбекистана со следующего учебного года изменят систему оценивания. Об этом сообщила пресс-секретарь республиканского центра образования Мохира Нуруллаева.Оценки за домашние задания отменят для учащихся первых и вторых классов, потому что в этот период учёбы в начальной школе домашние задания отсутствуют в рамках образовательной программы. Кроме этого, специалисты центра советуют не оценивать детей, пока они не выполнят задание на "хорошо" или "отлично" — очевидно, с целью повышения мотивации детей и создания наиболее благоприятных психологических условий обучающего процесса. Ранее сообщалось, что в школах планируют проводить уроки патриотизма, а также обязать школьников научится играть хотя бы на одном национальном инструменте.Читайте также:Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 февраля
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узбекистан, оценки
Оценки за домашнюю работу отменят
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Систему оценок в школе пересмотрят со следующего учебного года. Новый алгоритм оценивания коснётся учеников первых-вторых классов.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В школах Узбекистана со следующего учебного года изменят систему оценивания.
Об этом сообщила
пресс-секретарь республиканского центра образования Мохира Нуруллаева.
Оценки за домашние задания отменят для учащихся первых и вторых классов, потому что в этот период учёбы в начальной школе домашние задания отсутствуют в рамках образовательной программы.
Кроме этого, специалисты центра советуют не оценивать детей, пока они не выполнят задание на "хорошо" или "отлично" — очевидно, с целью повышения мотивации детей и создания наиболее благоприятных психологических условий обучающего процесса.
Ранее сообщалось, что в школах планируют проводить уроки патриотизма, а также обязать школьников научится
играть хотя бы на одном национальном инструменте.