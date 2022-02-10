https://uz.sputniknews.ru/20220210/aleksandr-sternik-nikakix-problem-v-otnosheniyax-s-kazaxstanom-u-rossii-net-22648858.html
Александр Стерник: никаких проблем в отношениях с Казахстаном у России нет
Александр Стерник: никаких проблем в отношениях с Казахстаном у России нет
Какие угрозы могут исходить с территории Афганистана и будет ли Россия в связи с ними увеличивать военную помощь Таджикистану - подробнее об этом в интервью главой Третьего департамента стран СНГ МИД России Александром Стерником.
2022-02-10T13:35+0500
2022-02-10T13:35+0500
2022-02-10T13:37+0500
россия
интервью
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0a/22648776_0:76:999:638_1920x0_80_0_0_16b6f9e221e753a3eb480c5333821ac4.jpg
Директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник в интервью, приуроченном к Дню дипломатического работника, рассказал корреспондентам РИА Новости Александре Дибижевой и Ивану Булатову о том, какие угрозы могут исходить с территории Афганистана, будет ли РФ в связи с ними увеличивать военную помощь Таджикистану, а также сообщил, привели ли недавние события в Казахстане к каким-то проблемам во взаимодействии Москвы с Нур-Султаном.– Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что дестабилизация обстановки в Афганистане создает риски экспорта терроризма и наркотиков на территорию государств-ОДКБ. Какие шаги Российская Федерация предпринимает совместно с Киргизией и Таджикистаном по недопущению попадания наркотиков из Афганистана в эти страны и в дальнейшем на территорию России? Существует ли такая угроза в настоящий момент в принципе?– Такая угроза вполне реальна. Противодействие ей выражается в мерах ОДКБ, направленных на снижение напряженности на таджикско-афганской границе, её дальнейшее обустройство. Проводятся совместные учения с задействованием Объединённой базы сил ОДКБ в Киргизии. Усилены ударные компоненты 201-й российской военной базы в Таджикистане. Россия оказывает помощь поставками специмущества для силовых ведомств союзников.Наркобизнес остаётся основным источником дохода террористических группировок, орудующих на территории Афганистана. Доля опиатов из этой страны на нелегальном мировом рынке около 90%! Борьба с ними потребовала разработки антинаркотической стратегии ОДКБ до 2025 года. На её основе проводится целая серия оперативных мероприятий. Так, в июне 2021 года в Таджикистане с успехом осуществлена операция "Канал – Гранитный бастион".Взаимодействуем на антинаркотическом "треке" с Киргизией и Таджикистаном на площадке СНГ, прежде всего - на совещании руководителей органов безопасности и разведслужб. Киргизия и Таджикистан поддерживают Межгосударственную программу совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы. В неё входит противостояние наркоугрозе. С партнёрами налажена координация в рамках межгосударственной инициативы "Парижский пакт" в целях укрепления трансграничного сотрудничества.В помощь Бишкеку финансируем проект Управления ООН по наркотикам и преступности. В сентябре 2021 года в Иссык-Кульской области Киргизии состоялись первые в Центральной Азии двусторонние учения по применению беспилотных летательных аппаратов в правоохранительной деятельности, в том числе, в борьбе с наркотиками. В них участвуют профильные российские ведомства и ведущие отечественные компании-разработчики. Следующий этап учения в 2022 году уже пройдет в региональном формате. В киргизском городе Караколе будет построен центр подготовки операторов БПЛА с прицелом на его специализацию на всю Центральную Азию. Готовы развивать аналогичное взаимодействие и с другими странами на подступах к Афганистану.– Планирует ли Россия наращивать поставки вооружения Таджикистану в случае эскалации ситуации в Афганистане? Обращался ли Таджикистан к РФ с просьбой об увеличении военной помощи? Есть ли сценарии по увеличению нынешнего военного присутствия в Таджикистане в случае неконтролируемого развития ситуации в Афганистане? Хватает ли нынешнего уровня взаимодействия с Таджикистаном и Киргизией, чтобы не допустить возможного экспорта терроризма в эти страны из Афганистана и далее в Россию?– Россия выполняет взятые на себя обязательства в этой области, в том числе по укреплению таджикско-афганской границы. В конце прошлого года осуществлены крупные поставки военной техники и оборудования, вооружений и боеприпасов для оснащения и модернизации вооружённых сил и погранвойск Таджикистана. Это помогает нашим союзникам в усилении защиты труднодоступных горных участков границы. Приступили к реализации совместного проекта – по строительству современной пограничной заставы на одном из наиболее угрозообразующем направлении. Подписано соответствующее межправительственное соглашение, переведены средства из российского бюджета.Трудно переоценить роль в защите южных рубежей ОДКБ 201-й российской военной базы. Она оснащена современной военной техникой и является гарантом безопасности не только Таджикистана, но и в целом Центральной Азии.– Существуют ли какие-либо проблемы во взаимодействии с Казахстаном после январских событий в этой стране? Налажены ли уже должным образом контакты с новым составом правительства этой страны? Нет ли опасений у Москвы, что ситуация в стране в будущем может снова обостриться, или предпосылок для этого нет?– Никаких проблем у нас нет. Продолжают работать прямые каналы сотрудничества на всех уровнях. Весной состоится заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическим и культурно-гуманитарным вопросам. Она придаст необходимый импульс взаимодействию, темп которого не мог не "просесть" в силу упомянутых вами событий. Будет оказана полная поддержка масштабным реформенным планам главы казахстанского государства в политической и социально-экономической сферах.– Ранее Сергей Лавров отмечал, что существуют отдельные случаи ксенофобии по отношению к русскоязычным гражданам Казахстана. Нет ли у Москвы опасений, что после назначения министром информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова, который ранее нелестно отзывался о русских, в Казахстане может более остро встать проблема ущемления русскоязычных?– Не пропускаем любую информацию о нетерпимости по национальному или религиозному признаку в отношении наших соотечественников, где бы это не случалось. Российские посольства и генконсульства стараются своевременно реагировать на подобные происшествия.Что касается кадрового назначения, то "оселком" будут служить дела, а не заявления, причем 10-летней давности. Данный вопрос комментировал официальный представитель Кремля. Мы будем работать со всеми членами правительства.– Сообщалось, что Россия ведет работу для формирования соответствующей процедуры признания сертификатов о вакцинации с Казахстаном. Когда Россия и Казахстан могут взаимно признать сертификаты вакцинации, есть ли прогресс в этом направлении? Обсуждает ли Россия этот вопрос с Киргизией, Узбекистаном и Туркменистаном?– В конце прошлого года стартовало производство "Спутника V" в Караганде. В январе 2021 года получены положительные результаты исследования вакцины. На основе имеющегося политического решения министерствами здравоохранения России и Казахстана согласован порядок признания прививочных сертификатов. К работе подключились "цифровые" ведомства с тем, чтобы обеспечить надёжную защиту персональных данных, врачебной тайны и так далее.В настоящее время граждане государств-членов ЕАЭС, а также ряда других участников СНГ могут въезжать в Россию авиатранспортом исключительно при предъявлении отрицательных результатов ПЦР-тестирования, используя электронное приложение "Путешествую без COVID-19".В феврале прошлого года Узбекистан сертифицировал российскую вакцину "Спутник V" и летом начал ее производство. В октябре 2021 года была выпущена первая промышленная партия в количестве 260 тысяч доз.С Ашхабадом пока не ведутся переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации, но осуществляется тесное сотрудничество. Туркменистан одним из первых в мире зарегистрировал у себя "Спутник V", "ЭпиВакКорону" и "Спутник Лайт".– Ведутся ли консультации России и Казахстана по возможному содействию Москвы в строительстве АЭС на казахстанской территории? Также известно, что проект "Росатома" по строительству атомной электростанции в Узбекистане интенсивно обсуждается на уровне экспертов двух стран. Возможно ли, что строительство АЭС в Узбекистане с привлечением кредита России начнётся, как и планировалось, в 2022 году?– Сооружение АЭС, если такое решение будет принято, станет стратегически значимым событием для Казахстана в его стремлении к углеродной нейтральности. Кроме того, реализация проекта – это новые рабочие места, появление корпуса высококвалифицированных специалистов и передача самых современных технологий.С Узбекистаном также ведётся масштабное сотрудничество в области энергетики. Его основой служит межправительственное соглашение 2018 года.Введением в строй АЭС, как показывает мировой опыт, легче решать многие проблемы энергодефицита, сформировать дополнительный экспортный потенциал электроэнергии.– Удалось ли урегулировать с Туркменией вопрос о выдаче оставшихся паспортов для бипатридов? В 2020 году Москва отмечала, что вопрос затормозился. Как обстоит ситуация сейчас? Все ли проживающие в Туркмении россияне получили загранпаспорта?– Работа с туркменистанской стороной строится на основе договоренностей наших президентов. Ограничения из-за эпидемической обстановки в регионе, конечно, сказались на темпах паспортизации лиц с российским и туркменским гражданством.Вместе с тем при острой необходимости наши граждане вправе обращаться в посольство или МИД России. Совместно с туркменистанской стороной каждый такой случай мы рассматриваем и стремимся помочь.
россия
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0a/22648776_25:0:974:712_1920x0_80_0_0_ab9eb57a4b262766ed093b4e579ba6d4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
интервью, казахстан
Александр Стерник: никаких проблем в отношениях с Казахстаном у России нет
13:35 10.02.2022 (обновлено: 13:37 10.02.2022) Подписаться на
Какие угрозы могут исходить с территории Афганистана и будет ли Россия в связи с ними увеличивать военную помощь Таджикистану - подробнее об этом в интервью главой Третьего департамента стран СНГ МИД России Александром Стерником.
Директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник в интервью, приуроченном к Дню дипломатического работника, рассказал корреспондентам РИА Новости
Александре Дибижевой и Ивану Булатову о том, какие угрозы могут исходить с территории Афганистана, будет ли РФ в связи с ними увеличивать военную помощь Таджикистану, а также сообщил, привели ли недавние события в Казахстане к каким-то проблемам во взаимодействии Москвы с Нур-Султаном.
– Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что дестабилизация обстановки в Афганистане создает риски экспорта терроризма и наркотиков на территорию государств-ОДКБ. Какие шаги Российская Федерация предпринимает совместно с Киргизией и Таджикистаном по недопущению попадания наркотиков из Афганистана в эти страны и в дальнейшем на территорию России? Существует ли такая угроза в настоящий момент в принципе?
– Такая угроза вполне реальна. Противодействие ей выражается в мерах ОДКБ, направленных на снижение напряженности на таджикско-афганской границе, её дальнейшее обустройство. Проводятся совместные учения с задействованием Объединённой базы сил ОДКБ в Киргизии. Усилены ударные компоненты 201-й российской военной базы в Таджикистане. Россия оказывает помощь поставками специмущества для силовых ведомств союзников.
Наркобизнес остаётся основным источником дохода террористических группировок, орудующих на территории Афганистана. Доля опиатов из этой страны на нелегальном мировом рынке около 90%! Борьба с ними потребовала разработки антинаркотической стратегии ОДКБ до 2025 года. На её основе проводится целая серия оперативных мероприятий. Так, в июне 2021 года в Таджикистане с успехом осуществлена операция "Канал – Гранитный бастион".
Взаимодействуем на антинаркотическом "треке" с Киргизией и Таджикистаном на площадке СНГ, прежде всего - на совещании руководителей органов безопасности и разведслужб. Киргизия и Таджикистан поддерживают Межгосударственную программу совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы. В неё входит противостояние наркоугрозе. С партнёрами налажена координация в рамках межгосударственной инициативы "Парижский пакт" в целях укрепления трансграничного сотрудничества.
В помощь Бишкеку финансируем проект Управления ООН по наркотикам и преступности. В сентябре 2021 года в Иссык-Кульской области Киргизии состоялись первые в Центральной Азии двусторонние учения по применению беспилотных летательных аппаратов в правоохранительной деятельности, в том числе, в борьбе с наркотиками. В них участвуют профильные российские ведомства и ведущие отечественные компании-разработчики. Следующий этап учения в 2022 году уже пройдет в региональном формате. В киргизском городе Караколе будет построен центр подготовки операторов БПЛА с прицелом на его специализацию на всю Центральную Азию. Готовы развивать аналогичное взаимодействие и с другими странами на подступах к Афганистану.
– Планирует ли Россия наращивать поставки вооружения Таджикистану в случае эскалации ситуации в Афганистане? Обращался ли Таджикистан к РФ с просьбой об увеличении военной помощи? Есть ли сценарии по увеличению нынешнего военного присутствия в Таджикистане в случае неконтролируемого развития ситуации в Афганистане? Хватает ли нынешнего уровня взаимодействия с Таджикистаном и Киргизией, чтобы не допустить возможного экспорта терроризма в эти страны из Афганистана и далее в Россию?
– Россия выполняет взятые на себя обязательства в этой области, в том числе по укреплению таджикско-афганской границы. В конце прошлого года осуществлены крупные поставки военной техники и оборудования, вооружений и боеприпасов для оснащения и модернизации вооружённых сил и погранвойск Таджикистана. Это помогает нашим союзникам в усилении защиты труднодоступных горных участков границы. Приступили к реализации совместного проекта – по строительству современной пограничной заставы на одном из наиболее угрозообразующем направлении. Подписано соответствующее межправительственное соглашение, переведены средства из российского бюджета.
Трудно переоценить роль в защите южных рубежей ОДКБ 201-й российской военной базы. Она оснащена современной военной техникой и является гарантом безопасности не только Таджикистана, но и в целом Центральной Азии.
– Существуют ли какие-либо проблемы во взаимодействии с Казахстаном после январских событий в этой стране? Налажены ли уже должным образом контакты с новым составом правительства этой страны? Нет ли опасений у Москвы, что ситуация в стране в будущем может снова обостриться, или предпосылок для этого нет?
– Никаких проблем у нас нет. Продолжают работать прямые каналы сотрудничества на всех уровнях. Весной состоится заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическим и культурно-гуманитарным вопросам. Она придаст необходимый импульс взаимодействию, темп которого не мог не "просесть" в силу упомянутых вами событий. Будет оказана полная поддержка масштабным реформенным планам главы казахстанского государства в политической и социально-экономической сферах.
– Ранее Сергей Лавров отмечал, что существуют отдельные случаи ксенофобии по отношению к русскоязычным гражданам Казахстана. Нет ли у Москвы опасений, что после назначения министром информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова, который ранее нелестно отзывался о русских, в Казахстане может более остро встать проблема ущемления русскоязычных?
– Не пропускаем любую информацию о нетерпимости по национальному или религиозному признаку в отношении наших соотечественников, где бы это не случалось. Российские посольства и генконсульства стараются своевременно реагировать на подобные происшествия.
Что касается кадрового назначения, то "оселком" будут служить дела, а не заявления, причем 10-летней давности. Данный вопрос комментировал официальный представитель Кремля. Мы будем работать со всеми членами правительства.
– Сообщалось, что Россия ведет работу для формирования соответствующей процедуры признания сертификатов о вакцинации с Казахстаном. Когда Россия и Казахстан могут взаимно признать сертификаты вакцинации, есть ли прогресс в этом направлении? Обсуждает ли Россия этот вопрос с Киргизией, Узбекистаном и Туркменистаном?
– В конце прошлого года стартовало производство "Спутника V" в Караганде. В январе 2021 года получены положительные результаты исследования вакцины. На основе имеющегося политического решения министерствами здравоохранения России и Казахстана согласован порядок признания прививочных сертификатов. К работе подключились "цифровые" ведомства с тем, чтобы обеспечить надёжную защиту персональных данных, врачебной тайны и так далее.
В настоящее время граждане государств-членов ЕАЭС, а также ряда других участников СНГ могут въезжать в Россию авиатранспортом исключительно при предъявлении отрицательных результатов ПЦР-тестирования, используя электронное приложение "Путешествую без COVID-19".
В феврале прошлого года Узбекистан сертифицировал российскую вакцину "Спутник V" и летом начал ее производство. В октябре 2021 года была выпущена первая промышленная партия в количестве 260 тысяч доз.
С Ашхабадом пока не ведутся переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации, но осуществляется тесное сотрудничество.
Туркменистан одним из первых в мире зарегистрировал у себя "Спутник V",
"ЭпиВакКорону" и "Спутник Лайт".
– Ведутся ли консультации России и Казахстана по возможному содействию Москвы в строительстве АЭС на казахстанской территории? Также известно, что проект "Росатома" по строительству атомной электростанции в Узбекистане интенсивно обсуждается на уровне экспертов двух стран. Возможно ли, что строительство АЭС в Узбекистане с привлечением кредита России начнётся, как и планировалось, в 2022 году?
– Сооружение АЭС, если такое решение будет принято, станет стратегически значимым событием для Казахстана в его стремлении к углеродной нейтральности. Кроме того, реализация проекта – это новые рабочие места, появление корпуса высококвалифицированных специалистов и передача самых современных технологий.
С Узбекистаном также ведётся масштабное сотрудничество в области энергетики. Его основой служит межправительственное соглашение 2018 года.
Введением в строй АЭС, как показывает мировой опыт, легче решать многие проблемы энергодефицита, сформировать дополнительный экспортный потенциал электроэнергии.
– Удалось ли урегулировать с Туркменией вопрос о выдаче оставшихся паспортов для бипатридов? В 2020 году Москва отмечала, что вопрос затормозился. Как обстоит ситуация сейчас? Все ли проживающие в Туркмении россияне получили загранпаспорта?
– Работа с туркменистанской стороной строится на основе договоренностей наших президентов. Ограничения из-за эпидемической обстановки в регионе, конечно, сказались на темпах паспортизации лиц с российским и туркменским гражданством.
Вместе с тем при острой необходимости наши граждане вправе обращаться в посольство или МИД России. Совместно с туркменистанской стороной каждый такой случай мы рассматриваем и стремимся помочь.