https://uz.sputniknews.ru/20220210/aleksandr-sternik-nikakix-problem-v-otnosheniyax-s-kazaxstanom-u-rossii-net-22648858.html

Александр Стерник: никаких проблем в отношениях с Казахстаном у России нет

Александр Стерник: никаких проблем в отношениях с Казахстаном у России нет

Какие угрозы могут исходить с территории Афганистана и будет ли Россия в связи с ними увеличивать военную помощь Таджикистану - подробнее об этом в интервью главой Третьего департамента стран СНГ МИД России Александром Стерником.

2022-02-10T13:35+0500

2022-02-10T13:35+0500

2022-02-10T13:37+0500

россия

интервью

казахстан

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Директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник в интервью, приуроченном к Дню дипломатического работника, рассказал корреспондентам РИА Новости Александре Дибижевой и Ивану Булатову о том, какие угрозы могут исходить с территории Афганистана, будет ли РФ в связи с ними увеличивать военную помощь Таджикистану, а также сообщил, привели ли недавние события в Казахстане к каким-то проблемам во взаимодействии Москвы с Нур-Султаном.– Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что дестабилизация обстановки в Афганистане создает риски экспорта терроризма и наркотиков на территорию государств-ОДКБ. Какие шаги Российская Федерация предпринимает совместно с Киргизией и Таджикистаном по недопущению попадания наркотиков из Афганистана в эти страны и в дальнейшем на территорию России? Существует ли такая угроза в настоящий момент в принципе?– Такая угроза вполне реальна. Противодействие ей выражается в мерах ОДКБ, направленных на снижение напряженности на таджикско-афганской границе, её дальнейшее обустройство. Проводятся совместные учения с задействованием Объединённой базы сил ОДКБ в Киргизии. Усилены ударные компоненты 201-й российской военной базы в Таджикистане. Россия оказывает помощь поставками специмущества для силовых ведомств союзников.Наркобизнес остаётся основным источником дохода террористических группировок, орудующих на территории Афганистана. Доля опиатов из этой страны на нелегальном мировом рынке около 90%! Борьба с ними потребовала разработки антинаркотической стратегии ОДКБ до 2025 года. На её основе проводится целая серия оперативных мероприятий. Так, в июне 2021 года в Таджикистане с успехом осуществлена операция "Канал – Гранитный бастион".Взаимодействуем на антинаркотическом "треке" с Киргизией и Таджикистаном на площадке СНГ, прежде всего - на совещании руководителей органов безопасности и разведслужб. Киргизия и Таджикистан поддерживают Межгосударственную программу совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы. В неё входит противостояние наркоугрозе. С партнёрами налажена координация в рамках межгосударственной инициативы "Парижский пакт" в целях укрепления трансграничного сотрудничества.В помощь Бишкеку финансируем проект Управления ООН по наркотикам и преступности. В сентябре 2021 года в Иссык-Кульской области Киргизии состоялись первые в Центральной Азии двусторонние учения по применению беспилотных летательных аппаратов в правоохранительной деятельности, в том числе, в борьбе с наркотиками. В них участвуют профильные российские ведомства и ведущие отечественные компании-разработчики. Следующий этап учения в 2022 году уже пройдет в региональном формате. В киргизском городе Караколе будет построен центр подготовки операторов БПЛА с прицелом на его специализацию на всю Центральную Азию. Готовы развивать аналогичное взаимодействие и с другими странами на подступах к Афганистану.– Планирует ли Россия наращивать поставки вооружения Таджикистану в случае эскалации ситуации в Афганистане? Обращался ли Таджикистан к РФ с просьбой об увеличении военной помощи? Есть ли сценарии по увеличению нынешнего военного присутствия в Таджикистане в случае неконтролируемого развития ситуации в Афганистане? Хватает ли нынешнего уровня взаимодействия с Таджикистаном и Киргизией, чтобы не допустить возможного экспорта терроризма в эти страны из Афганистана и далее в Россию?– Россия выполняет взятые на себя обязательства в этой области, в том числе по укреплению таджикско-афганской границы. В конце прошлого года осуществлены крупные поставки военной техники и оборудования, вооружений и боеприпасов для оснащения и модернизации вооружённых сил и погранвойск Таджикистана. Это помогает нашим союзникам в усилении защиты труднодоступных горных участков границы. Приступили к реализации совместного проекта – по строительству современной пограничной заставы на одном из наиболее угрозообразующем направлении. Подписано соответствующее межправительственное соглашение, переведены средства из российского бюджета.Трудно переоценить роль в защите южных рубежей ОДКБ 201-й российской военной базы. Она оснащена современной военной техникой и является гарантом безопасности не только Таджикистана, но и в целом Центральной Азии.– Существуют ли какие-либо проблемы во взаимодействии с Казахстаном после январских событий в этой стране? Налажены ли уже должным образом контакты с новым составом правительства этой страны? Нет ли опасений у Москвы, что ситуация в стране в будущем может снова обостриться, или предпосылок для этого нет?– Никаких проблем у нас нет. Продолжают работать прямые каналы сотрудничества на всех уровнях. Весной состоится заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическим и культурно-гуманитарным вопросам. Она придаст необходимый импульс взаимодействию, темп которого не мог не "просесть" в силу упомянутых вами событий. Будет оказана полная поддержка масштабным реформенным планам главы казахстанского государства в политической и социально-экономической сферах.– Ранее Сергей Лавров отмечал, что существуют отдельные случаи ксенофобии по отношению к русскоязычным гражданам Казахстана. Нет ли у Москвы опасений, что после назначения министром информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова, который ранее нелестно отзывался о русских, в Казахстане может более остро встать проблема ущемления русскоязычных?– Не пропускаем любую информацию о нетерпимости по национальному или религиозному признаку в отношении наших соотечественников, где бы это не случалось. Российские посольства и генконсульства стараются своевременно реагировать на подобные происшествия.Что касается кадрового назначения, то "оселком" будут служить дела, а не заявления, причем 10-летней давности. Данный вопрос комментировал официальный представитель Кремля. Мы будем работать со всеми членами правительства.– Сообщалось, что Россия ведет работу для формирования соответствующей процедуры признания сертификатов о вакцинации с Казахстаном. Когда Россия и Казахстан могут взаимно признать сертификаты вакцинации, есть ли прогресс в этом направлении? Обсуждает ли Россия этот вопрос с Киргизией, Узбекистаном и Туркменистаном?– В конце прошлого года стартовало производство "Спутника V" в Караганде. В январе 2021 года получены положительные результаты исследования вакцины. На основе имеющегося политического решения министерствами здравоохранения России и Казахстана согласован порядок признания прививочных сертификатов. К работе подключились "цифровые" ведомства с тем, чтобы обеспечить надёжную защиту персональных данных, врачебной тайны и так далее.В настоящее время граждане государств-членов ЕАЭС, а также ряда других участников СНГ могут въезжать в Россию авиатранспортом исключительно при предъявлении отрицательных результатов ПЦР-тестирования, используя электронное приложение "Путешествую без COVID-19".В феврале прошлого года Узбекистан сертифицировал российскую вакцину "Спутник V" и летом начал ее производство. В октябре 2021 года была выпущена первая промышленная партия в количестве 260 тысяч доз.С Ашхабадом пока не ведутся переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации, но осуществляется тесное сотрудничество. Туркменистан одним из первых в мире зарегистрировал у себя "Спутник V", "ЭпиВакКорону" и "Спутник Лайт".– Ведутся ли консультации России и Казахстана по возможному содействию Москвы в строительстве АЭС на казахстанской территории? Также известно, что проект "Росатома" по строительству атомной электростанции в Узбекистане интенсивно обсуждается на уровне экспертов двух стран. Возможно ли, что строительство АЭС в Узбекистане с привлечением кредита России начнётся, как и планировалось, в 2022 году?– Сооружение АЭС, если такое решение будет принято, станет стратегически значимым событием для Казахстана в его стремлении к углеродной нейтральности. Кроме того, реализация проекта – это новые рабочие места, появление корпуса высококвалифицированных специалистов и передача самых современных технологий.С Узбекистаном также ведётся масштабное сотрудничество в области энергетики. Его основой служит межправительственное соглашение 2018 года.Введением в строй АЭС, как показывает мировой опыт, легче решать многие проблемы энергодефицита, сформировать дополнительный экспортный потенциал электроэнергии.– Удалось ли урегулировать с Туркменией вопрос о выдаче оставшихся паспортов для бипатридов? В 2020 году Москва отмечала, что вопрос затормозился. Как обстоит ситуация сейчас? Все ли проживающие в Туркмении россияне получили загранпаспорта?– Работа с туркменистанской стороной строится на основе договоренностей наших президентов. Ограничения из-за эпидемической обстановки в регионе, конечно, сказались на темпах паспортизации лиц с российским и туркменским гражданством.Вместе с тем при острой необходимости наши граждане вправе обращаться в посольство или МИД России. Совместно с туркменистанской стороной каждый такой случай мы рассматриваем и стремимся помочь.

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интервью, казахстан