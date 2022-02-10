https://uz.sputniknews.ru/20220210/idealnyy-zimniy-zavtrak-apelsinovye-oladi-22633280.html
Идеальный зимний завтрак: апельсиновые оладьи
Идеальный зимний завтрак: апельсиновые оладьи
Зима - пора ярких апельсинов и мандаринов. Горячие, пышные оладьи с цитрусовой ноткой и потрясающим запахом - идеальный завтрак для холодного зимнего утра.
2022-02-10T07:00+0500
2022-02-10T07:00+0500
2022-02-10T07:00+0500
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рецепт
зима
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Запах этих оладий поднимет с постели даже самого отчаянного лежебоку, а цитрусовые нотки во вкусе зарядят энергией и хорошим настроением на весь день. Предлагаем вам простой рецепт апельсиновых оладий из Шотландии - а шотландцы знают толк в холодной погоде и вкусной еде!Ингредиенты:Приготовление:Снимите цедру с апельсинов, отложите, а из самих фруктов выжмите сок. Доведите объем жидкости до 200 мл, добавив к соку молоко.Смешайте муку, разрыхлитель, сахар и цедру, сделайте в сухой смеси углубление, разбейте в него яйцо и влейте половину апельсинового сока с молоком. Тщательно взбейте до однородности, затем частями добавляйте жидкость, пока тесто не будет по консистенции как густая сметана.Разогретую сковородку смажьте растительным маслом. Выкладывайте тесто десертной ложкой, оставляя достаточно расстояния между оладьями. Когда появятся пузырьки, переверните оладьи на другую сторону. Жарьте еще 30-60 секунд до золотистого цвета.Подавайте готовые оладьи горячими с маслом, медом или сиропом.Читайте также: Ананасовое печенье - китайское лакомство на счастье
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рецепт, зима
Идеальный зимний завтрак: апельсиновые оладьи
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Зима - пора ярких апельсинов и мандаринов. Горячие, пышные оладьи с цитрусовой ноткой и потрясающим запахом - идеальный завтрак для холодного зимнего утра.
Запах этих оладий поднимет с постели даже самого отчаянного лежебоку, а цитрусовые нотки во вкусе зарядят энергией и хорошим настроением на весь день. Предлагаем вам простой рецепт апельсиновых оладий из Шотландии - а шотландцы знают толк в холодной погоде и вкусной еде!
Ингредиенты:
Приготовление:
Снимите цедру с апельсинов, отложите, а из самих фруктов выжмите сок. Доведите объем жидкости до 200 мл, добавив к соку молоко.
Смешайте муку, разрыхлитель, сахар и цедру, сделайте в сухой смеси углубление, разбейте в него яйцо и влейте половину апельсинового сока с молоком.
Тщательно взбейте до однородности, затем частями добавляйте жидкость, пока тесто не будет по консистенции как густая сметана.
Разогретую сковородку смажьте растительным маслом. Выкладывайте тесто десертной ложкой, оставляя достаточно расстояния между оладьями. Когда появятся пузырьки, переверните оладьи на другую сторону. Жарьте еще 30-60 секунд до золотистого цвета.
Подавайте готовые оладьи горячими с маслом, медом или сиропом.