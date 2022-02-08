Ананасовое печенье: китайское лакомство на счастье
© Pixabay/Mylene2401Печенье
© Pixabay/Mylene2401
На днях отгремел китайский Новый год. Предлагаем вам рецепт традиционного китайского новогоднего печенья — считается, что оно приносит счастье.
По легенде, такое печенье впервые появилось еще в эпоху Троецарствия, в третьем веке, как подарок на свадьбу от императора своей невесте. И по сей день ананасовое печенье дарят на свадьбу и Новый год как пожелание счастья.
Ингредиенты:
масло сливочное — 125 г;
яйцо — 1 шт. + 1 желток;
мука — 225 г;
ледяная вода — 1 ст. л.;
сахарная пудра — 1,5 ст. л.;
щепотка соли;
ананасовый или любой другой густой джем;
молоко — 1 ст. л.
Приготовление
Смешайте соль, муку и сахарную пудру. Добавьте к смеси кубики холодного сливочного масла и быстро разотрите руками в крошку. Добавьте яйцо и воду, быстро замесите тесто, заверните его в пленку и уберите в холодильник на полчаса.
Через полчаса раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 4-5 мм, вырежьте формочками кружочки или звездочки. На каждое печенье положить шарик из джема, формируя его руками.
Остатки теста снова раскатайте потоньше и нарежьте на узкие полоски, выложите полоски в виде решетки на джем, слегка прижмите концы к основанию печенья
Смажьте печенье желтком, смешанным с молоком, выпекайте при 180 градусах примерно 15 минут.
Через полчаса раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 4-5 мм, вырежьте формочками кружочки или звездочки. На каждое печенье положить шарик из джема, формируя его руками.
Остатки теста снова раскатайте потоньше и нарежьте на узкие полоски, выложите полоски в виде решетки на джем, слегка прижмите концы к основанию печенья
Смажьте печенье желтком, смешанным с молоком, выпекайте при 180 градусах примерно 15 минут.
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