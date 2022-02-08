https://uz.sputniknews.ru/20220208/ananasovoe-pechene-kitayskoe-lakomstvo-na-schaste-22593319.html

Ананасовое печенье: китайское лакомство на счастье

Ананасовое печенье: китайское лакомство на счастье

На днях отгремел Китайский новый год. Предлагаем вам рецепт традиционного китайского новогоднего печенья - считается, что оно приносит счастье.

2022-02-08T07:00+0500

2022-02-08T07:00+0500

2022-02-08T07:00+0500

это интересно

китай

новый год

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По легенде, такое печенье впервые появилось еще в эпоху Троецарствия, в третьем веке, как подарок на свадьбу от императора своей невесте. И по сей день ананасовое печенье дарят на свадьбу и Новый год как пожелание счастья.Ингредиенты:ПриготовлениеСмешайте соль, муку и сахарную пудру. Добавьте к смеси кубики холодного сливочного масла и быстро разотрите руками в крошку. Добавьте яйцо и воду, быстро замесите тесто, заверните его в пленку и уберите в холодильник на полчаса.Через полчаса раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 4-5 мм, вырежьте формочками кружочки или звездочки. На каждое печенье положить шарик из джема, формируя его руками.Остатки теста снова раскатайте потоньше и нарежьте на узкие полоски, выложите полоски в виде решетки на джем, слегка прижмите концы к основанию печеньяСмажьте печенье желтком, смешанным с молоком, выпекайте при 180 градусах примерно 15 минут.Читайте также: Кекс из "Нутеллы" за три минуты

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китай, новый год