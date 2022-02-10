https://uz.sputniknews.ru/20220210/kak-obespechivaetsya-prodovolstvennaya-bezopasnost-strany-22644411.html

Как обеспечивается продовольственная безопасность страны

Как обеспечивается продовольственная безопасность страны

За год Узбекистан импортировал из России продуктов на сумму $747 млн.

2022-02-10T10:20+0500

2022-02-10T10:20+0500

2022-02-10T10:20+0500

экономика

продовольствие

импорт

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ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. Узбекистан наращивает импорт и местное производство продовольственных продуктов. Об этом рассказала на брифинге в АИМК глава информационной службы Министерства инвестиций и внешней торговли Гульшан БотыроваПо данным Мининвестиций, в рамках стратегии и программ продовольственной безопасности в стране открыто 13 тысяч предприятий по переработке сельскохозпродукции, 2 165 теплиц на площади 4700 га, 39 агро-логистических центров мощностью более 628 тысяч тонн, 3282 склада и холодильника емкостью свыше 1 млн тонн.Власти страны принимают меры по наращиванию импорта продовольственной продукции. В частности, в 2021 году он составил $2,2 млрд, что на 25% или на $441 млн больше, чем в предыдущий год.Продукты в основном завозили из Казахстана ($881 млн), России ($747 млн ), Беларуси ($105 млн), Украины ($59 млн) и Турции ($45 млн).В рамках государственной инвестиционной программы в 2021 году в продовольственной сфере реализован 51 проект на общую сумму 281,2 млн. долларов, в результате чего мощность производства продовольственных продуктов выросла на 479 тысяч тонн.Региональная инвестиционная программа на 2022 год предусматривают запуск 1699 агропромышленных проектов на общую сумму 1035 млн. долларов.Наряду с этим, Фондом развития садоводства и тепличного хозяйства будут созданы интенсивные сады на площади 8,7 тыс. га.Для решения проблем продовольственной безопасности будет разработана программа по увеличению объемов производства продовольственных товаров, прежде всего, на основе диверсификации нетрадиционных видов сельскохозяйственных культур на 2022-2030 годы.Кроме того, планируется сформировать портфель новых проектов по возведению интенсивных и высокоурожайных садов на месте старых с низкой эффективностью.Для поддержки новых перспективных проектов производителей продуктов питания в Узбекистане Фонду сельскохозяйственного развития и продовольственного обеспечения выделено 20 миллиардов сумов. Средства направят на:Читайте также: Какова доля России в продовольственном импорте Узбекистана

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продовольствие, импорт