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Мирзиёев уволил ряд чиновников в Самарканде
Мирзиёев уволил ряд чиновников в Самарканде
В Самаркандскую область президент Узбекистана отправился с рабочей поездкой в четверг. Он знакомится с результатами работы по повышению благосостояния населения и ходом строительства новых сооружений.
2022-02-10T21:30+0500
2022-02-10T21:30+0500
2022-02-10T21:30+0500
политика
мирзиёев
самаркандская область
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уволил сразу нескольких руководителей во время своего визита в Самаркандскую область.Как сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов, своих должностей лишились хокимы Самаркандского и Нурабадского районов, глава регионального управления Центробанка, прокурор Акдарьинского района, начальники ОВД Самарканда, двух районных ОВД и двух районных налоговых инспекций, а также руководитель областного предприятия электрических сетей.Отмечается, что данное решение принято в связи с серьезными ошибками и недостатками в их работе. Более того, будет поставлен вопрос о возбуждении в отношении некоторых из них уголовных дел о коррупции.В Самаркандскую область президент Узбекистана отправился с рабочей поездкой в четверг утром. Он знакомится с результатами работы по повышению благосостояния населения и ходом строительства новых сооружений.
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мирзиёев, самаркандская область, президент узбекистана
Мирзиёев уволил ряд чиновников в Самарканде
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В Самаркандскую область президент Узбекистана отправился с рабочей поездкой в четверг утром. Он знакомится с результатами работы по повышению благосостояния населения и ходом строительства новых сооружений.
ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уволил сразу нескольких руководителей во время своего визита в Самаркандскую область.
Как сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов, своих должностей лишились хокимы Самаркандского и Нурабадского районов, глава регионального управления Центробанка, прокурор Акдарьинского района, начальники ОВД Самарканда, двух районных ОВД и двух районных налоговых инспекций, а также руководитель областного предприятия электрических сетей.
Отмечается, что данное решение принято в связи с серьезными ошибками и недостатками в их работе. Более того, будет поставлен вопрос о возбуждении в отношении некоторых из них уголовных дел о коррупции.
В Самаркандскую область президент Узбекистана отправился с рабочей поездкой в четверг утром. Он знакомится с результатами работы по повышению благосостояния населения и ходом строительства новых сооружений.