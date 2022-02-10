https://uz.sputniknews.ru/20220210/mirziyoev-uvolil-ryad-chinovnikov-v-samarkande-22662152.html

Мирзиёев уволил ряд чиновников в Самарканде

Мирзиёев уволил ряд чиновников в Самарканде

В Самаркандскую область президент Узбекистана отправился с рабочей поездкой в четверг. Он знакомится с результатами работы по повышению благосостояния населения и ходом строительства новых сооружений.

2022-02-10T21:30+0500

2022-02-10T21:30+0500

2022-02-10T21:30+0500

политика

мирзиёев

самаркандская область

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уволил сразу нескольких руководителей во время своего визита в Самаркандскую область.Как сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов, своих должностей лишились хокимы Самаркандского и Нурабадского районов, глава регионального управления Центробанка, прокурор Акдарьинского района, начальники ОВД Самарканда, двух районных ОВД и двух районных налоговых инспекций, а также руководитель областного предприятия электрических сетей.Отмечается, что данное решение принято в связи с серьезными ошибками и недостатками в их работе. Более того, будет поставлен вопрос о возбуждении в отношении некоторых из них уголовных дел о коррупции.В Самаркандскую область президент Узбекистана отправился с рабочей поездкой в четверг утром. Он знакомится с результатами работы по повышению благосостояния населения и ходом строительства новых сооружений.

самаркандская область

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мирзиёев, самаркандская область, президент узбекистана