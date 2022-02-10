https://uz.sputniknews.ru/20220210/olimpiada-v-pekine-valieva-snova-na-ldu---video-22646935.html

Олимпиада в Пекине: Валиева снова на льду - видео

Олимпиада в Пекине: Валиева снова на льду - видео

Российская фигуристка не отстранена от соревнований, слухи о положительном допинг-тесте оказались ложными.

2022-02-10T12:30+0500

2022-02-10T12:30+0500

2022-02-10T12:30+0500

зимняя олимпиада в пекине - 2022

фигурное катание

пекин

допинг

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ТАШКЕНТ. 10 фев – Sputnik. Главная новость очередного дня Олимпиады в Пекине – российская фигуристка Камила Валиева снова на льду. Накануне вокруг спортсменки разразился целый допинговый скандал из-за сообщения портала Inside the Gamesо якобы положительном допиг-тесте фигуристки. По данным портала, из-за этого была отложена церемония награждения сборных. Россияне выиграли "золото" в командном турнире , сборные США и Японии заняли второе и третье места соответственно.Во вторник Камила Валиева не принимала участия в тренировке, официальные лица Олимпиады отказались давать комментарии по этому поводу. Однако, как выяснилось позже, обнаруженный в ее допинговом тесте препарат не способен оказывать влияние на спортивные результаты. Найденное запрещенное вещество имеет отношение к лекарству, применяемому для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, сообщает Федеральное агентство новостей.Читайте также: В Ташкент приедет Тутберидзе с командой фигуристов

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фигурное катание, пекин, допинг