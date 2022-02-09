https://uz.sputniknews.ru/20220209/v-tashkent-priedet-tutberidze-s-komandoy-figuristov--data-22634397.html
В Ташкент приедет Тутберидзе с командой фигуристов — дата
В Ташкент приедет Тутберидзе с командой фигуристов — дата
Сколько стоят билеты на шоу "Чемпионы на льду" и когда в Ташкент встречает лучших фигуристов России — читайте в материале.
2022-02-09T17:45+0500
2022-02-09T17:45+0500
2022-02-09T17:45+0500
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ташкент
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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В Ташкент приедет прославленный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе с командой фигуристов TEAM TUTBERIDZE. Также в Узбекистан прибудут и спортсмены из сборной России, об этом сообщает портал Афиша концертов Ташкента.Стоимость билетов на шоу — от 150 000 до 1 500 000 сумов.Артисты выступят на льду столичного комплекса Humo Arena 29 апреля в рамках авторского шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду". Зрители увидят выступления, которые вошли в историю фигурного катания, а также те, которые были "откатаны" на зимней Олимпиаде в Пекине.Ташкент станет первым пунктом, куда российские фигуристы приедут с шоу-программой после Олимпийских игра в Китае и чемпионата мира по фигурному катанию 2022 года, который пройдет во французском курортном городе Монпелье с 21 по 27 марта 2022 года.Напомним, в апреле прошлого года тренерская команда в составе Тутберидзе, Дудакова и Глейхенгауза уже представляла яркое шоу чемпионов в столице. Тогда на льду в столице выступили олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова, Камила Валиева — чемпионка мира среди юниоров и другие прославленные спортсмены.Читайте также:Грандиозное шоу Тутберидзе: звездные фигуристы показали высший класс — фотоРоссийская фигуристка первой в истории выполнила четверной риттбергер на турнире
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ташкент, этери тутберидзе, фигурист
В Ташкент приедет Тутберидзе с командой фигуристов — дата
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Сколько стоят билеты на шоу "Чемпионы на льду" и когда в Ташкент встречает лучших фигуристов России — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik.
В Ташкент приедет прославленный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе с командой фигуристов TEAM TUTBERIDZE. Также в Узбекистан прибудут и спортсмены из сборной России, об этом сообщает
портал Афиша концертов Ташкента.
Стоимость билетов на шоу — от 150 000 до 1 500 000 сумов.
Артисты выступят на льду столичного комплекса Humo Arena 29 апреля в рамках авторского шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду". Зрители увидят выступления, которые вошли в историю фигурного катания, а также те, которые были "откатаны" на зимней Олимпиаде в Пекине.
Ташкент станет первым пунктом, куда российские фигуристы приедут с шоу-программой после Олимпийских игра в Китае и чемпионата мира по фигурному катанию 2022 года, который пройдет во французском курортном городе Монпелье с 21 по 27 марта 2022 года.
Напомним, в апреле прошлого года тренерская команда в составе Тутберидзе, Дудакова и Глейхенгауза уже представляла
яркое шоу чемпионов в столице.
Тогда на льду в столице выступили олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова, Камила Валиева — чемпионка мира среди юниоров и другие прославленные спортсмены.