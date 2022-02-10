https://uz.sputniknews.ru/20220210/startoval-priem-zayavok-na-konkurs-nasledniki-mirzo-ulugbeka-22642812.html

Стартовал прием заявок на конкурс "Наследники Мирзо Улугбека"

Стартовал прием заявок на конкурс "Наследники Мирзо Улугбека"

Победители ежегодного конкурса талантливой молодежи получат премию и смогут бесплатно учиться на целевых курсах.

2022-02-10T09:02+0500

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общество

конкурс

молодежь

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ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Открыт прием заявок для участия в конкурсе талантливой молодежи "Наследники Мирзо Улугбека", сообщает пресс-служба Министерства инноваций республики в своем Telegram-канале.В соревновании могут принять участие молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. Районный и городской этап конкурса пройдет в феврале-марте. Участникам предстоит сдать IQ-тест. Набравшие 110 баллов и выше получат право участвовать во втором и третьем этапах конкурса. В апреле пройдет областной этап состязания, на котором будет отобрано по 20 человек от каждого региона страны, которые примут участие в финале. Сто победителей финального этапа получат единовременную премию и право бесплатно пройти обучение на целевых курсах.Для удобства участников создан специальный call-центр, сотрудники которого ответят на все интересующие вопросы и помогут заполнить заявку. Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно через сайт конкурса или Telegram-бот (@vorislar_tanlovi_bot).Читайте также: Кто вошел в список самых перспективных молодых управленцев Узбекистана

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конкурс, молодежь