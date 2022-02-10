https://uz.sputniknews.ru/20220210/uzbekistanskiy-biznesmen-zastrelil-konkurenta-22653279.html

Узбекистанский бизнесмен застрелил конкурента

Узбекистанский бизнесмен застрелил конкурента

Выстрел пришелся в правую часть груди, пострадавший скончался по дороге в больницу.

2022-02-10T16:20+0500

2022-02-10T16:20+0500

2022-02-10T16:20+0500

происшествия

бизнесмен

выстрел

больница

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ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Предприниматель в Джизакской области застрелил из охотничьего ружья своего конкурента, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.Инцидент произошел в Пахтакорском районе. Отмечается, что конфликт произошел по причине спора вокруг земельного участка.Выстрел пришелся в правую часть груди, пострадавший скончался по дороге в больницу. Стрелку 54 года.Накануне стало известно, что в Узбекистане намерены ужесточить законодательство об оружии. Изменения коснутся, в частности, повышения минимального возраста на право владения им до 25 лет. Пока же этот порог составляет 21 год.Согласно оперативной статистике, в большинстве случаев узбекистанцы, не достигшие 25-летнего возраста, приобретают оружие с целью показать себя. В связи с этим изменение возрастного ценза будет способствовать снижению количества преступлений среди молодежи, совершенных с применением оружия.

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бизнесмен, выстрел, больница