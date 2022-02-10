https://uz.sputniknews.ru/20220210/v-tashkente-chast-ulitsy-zakroyut-dlya-avtomobilistov-22652058.html
В Ташкенте часть улицы закроют для автомобилистов
В Ташкенте часть улицы закроют для автомобилистов
Столичный хокимият назвал сроки закрытия одной из улиц Ташкента и объяснил причину такого решения.
2022-02-10T16:00+0500
2022-02-10T16:00+0500
2022-02-10T16:25+0500
общество
ташкент
улица
автомобилисты
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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Ташкенте с 11 февраля до конца марта текущего года закроют для движения авто часть улицы Ош. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.Причина такого решения — в реконструкции автомобильного моста через канал Карасу, протекающий вдоль улицы Ош Яшнабадского района. Поэтому участок улицы Ош от парка культуры и отдыха "Дустлик" до пересечения с улицей Байсун и далее до пересечения с 1-проездом Ош будет закрыт для автомобильного движения.В хокимияте извинились перед водителями за временные неудобства и попросили использовать объездные пути.Читайте также:Перевал Тахтакарача снова открыт для автомобилистов
ташкент
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ташкент, улица, автомобилисты
В Ташкенте часть улицы закроют для автомобилистов
16:00 10.02.2022 (обновлено: 16:25 10.02.2022) Подписаться на
Столичный хокимият назвал сроки закрытия одной из улиц Ташкента и объяснил причину такого решения.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik.
В Ташкенте с 11 февраля до конца марта текущего года закроют для движения авто часть улицы Ош. Об этом сообщили
в пресс-службе столичного хокимията.
Причина такого решения — в реконструкции автомобильного моста через канал Карасу, протекающий вдоль улицы Ош Яшнабадского района. Поэтому участок улицы Ош от парка культуры и отдыха "Дустлик" до пересечения с улицей Байсун и далее до пересечения с 1-проездом Ош будет закрыт для автомобильного движения.
В хокимияте извинились перед водителями за временные неудобства и попросили использовать объездные пути.