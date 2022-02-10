https://uz.sputniknews.ru/20220210/v-tashkente-chast-ulitsy-zakroyut-dlya-avtomobilistov-22652058.html

В Ташкенте часть улицы закроют для автомобилистов

В Ташкенте часть улицы закроют для автомобилистов

Столичный хокимият назвал сроки закрытия одной из улиц Ташкента и объяснил причину такого решения.

2022-02-10T16:00+0500

2022-02-10T16:00+0500

2022-02-10T16:25+0500

общество

ташкент

улица

автомобилисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/14/15218395_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7c7ea9a0b9f9dfb3ea0229976f3fa726.jpg

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Ташкенте с 11 февраля до конца марта текущего года закроют для движения авто часть улицы Ош. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.Причина такого решения — в реконструкции автомобильного моста через канал Карасу, протекающий вдоль улицы Ош Яшнабадского района. Поэтому участок улицы Ош от парка культуры и отдыха "Дустлик" до пересечения с улицей Байсун и далее до пересечения с 1-проездом Ош будет закрыт для автомобильного движения.В хокимияте извинились перед водителями за временные неудобства и попросили использовать объездные пути.Читайте также:Перевал Тахтакарача снова открыт для автомобилистов

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, улица, автомобилисты