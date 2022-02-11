https://uz.sputniknews.ru/20220211/22655324.html

Что происходит с организмом, когда вы пьете молоко

Что происходит с организмом, когда вы пьете молоко

Издавна считается, что молоко полезно для организма. Однако, в последнее время не специалисты с этим согласны. Как молоко влияет на организм человека - в нашем материале.

2022-02-11T07:30+0500

2022-02-11T07:30+0500

2022-02-11T07:30+0500

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молоко

продукты

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Молоко богато микроэлементами и витаминами. С давних времен молоко и молочные продукты считались полезной и здоровой пищей.О том, как правильно употреблять молоко для наибольшей пользы корреспонденту Sputnik Беларусь рассказал врач-фитотерапевт Евгений Шмерко.В чем польза молока?Специалист рассказывает, что свежее натуральное молоко можно назвать своеобразным раствором, который содержит более двухсот различных органических и минеральных элементов."Наверное, нет ни одного подобного продукта, пожалуй, только за исключением яиц, который бы обладал таким гармоничным сочетанием целого комплекса пищевых веществ.Пол – литра молока составляет почти треть суточной нормы человека в белке животного происхождения. Ценность молочного белка – в сбалансированности аминокислот и почти 100 – процентной усвояемости. Именно белки молочных продуктов являются носителями специальных защитных факторов – иммуноглобулинов, которые вырабатывают антитела против большинства вирусов и микроорганизмов", - поясняет Евгений Шмерко.Из коровьего казеина выделены вещества, которые способны снижать кровяное давление. По этой причине молоко и молочные продукты, а также приготовленные из них блюда, применяют в комплексном лечении атеросклероза, ишемической болезни сердца, мозговых и периферических сосудов, гипертонии.В молоке много калия – этот макроэлемент чрезвычайно важен для сохранения эластичности сосудов.Очень полезно молоко для слизистой оболочки желудка, поэтому – то его и пьют при появлении изжоги. Просто молоко снижает кислотность желудочного сока, которая приводит к этому неприятному явлению.По словам эксперта, в молочном жире присутствуют более тридцати различных жирных кислот, витамины А и D, значительное количество фосфора. Кстати, при ранних заболеваниях молоко с большим процентом жирности оказывает более выраженное лечебное действие, чем обезжиренное.Эффективно молоко и в профилактике остеопороза – около 80 % от суточной нормы кальция человеческий организм может восполнить за счет молочных продуктов.Также молоко – это отличное успокоительное средство. Стакан молока утром помогает почувствовать себя бодрым и полным сил, а вечером - расслабиться и настроиться на сон.Кроме всего прочего, молоко отлично утоляет жажду и снижает тягу к спиртным напиткам.Как выбрать молоко?Если приобрести настоящее "живое" молоко нет возможности, то не стоит отказываться от того, которое продается в магазине. При этом важно научиться его правильно выбирать.К примеру, надпись на упаковке "цельное молоко" означает, что перед вами находится натуральный продукт, который подвергли только термической обработке. Надпись "нормализованное молоко" говорит о том, что молоко разного процента жирности и из разных хозяйств смешали, обезжирили и довели до необходимой жирности для продажи. Кстати, в таком молоке могут присутствовать растительные жиры."Восстановленное молоко" - продукт, который получают из сухого порошка высушенного молока. Эта разновидность молока не отличается от натурального по своему минеральному составу и калорийности, однако, в нем нет необходимых полезных веществ."Также при выборе обязательно обращайте внимание на срок хранения молока. Чем он больше, тем больше в продукте различных добавок. Натуральное молоко долго храниться не может", - отмечает специалист."Проверить натуральность молока в домашних условиях поможет лимонная или уксусная кислота. Если в молоке есть добавки, то при попадании кислоты оно начнет пузыриться и выделять углекислый газ. Йод поможет узнать, содержится ли в молоке крахмал. Если капнуть йод в натуральное молоко, то оно пожелтеет, а в то, где есть крахмал, посинеет" – советует врач – фитотерапевт.Как пить молоко правильно?Молоко должно обязательно присутствовать в рационе взрослых и малышей. Единственное противопоказание – его непереносимость. У некоторых людей с возрастом происходит отторжение молока из – за ослабления синтеза различных ферментов и печеночного барьера. Также возможна и индивидуальная непереносимость лактозы.По его мнению, добавлять молоко в горячий чай или кофе - не самая лучшая идея."Также не стоит кипятить молоко – при нагревании до 30 градусов в нем начинают разрушаться витамины", - заключает специалист.Читайте также: Что будет с организмом, если пить кофе по утрам

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молоко, продукты