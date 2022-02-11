https://uz.sputniknews.ru/20220211/22655324.html
Что происходит с организмом, когда вы пьете молоко
Что происходит с организмом, когда вы пьете молоко
Издавна считается, что молоко полезно для организма. Однако, в последнее время не специалисты с этим согласны. Как молоко влияет на организм человека - в нашем материале.
2022-02-11T07:30+0500
2022-02-11T07:30+0500
2022-02-11T07:30+0500
это интересно
молоко
продукты
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Молоко богато микроэлементами и витаминами. С давних времен молоко и молочные продукты считались полезной и здоровой пищей.О том, как правильно употреблять молоко для наибольшей пользы корреспонденту Sputnik Беларусь рассказал врач-фитотерапевт Евгений Шмерко.В чем польза молока?Специалист рассказывает, что свежее натуральное молоко можно назвать своеобразным раствором, который содержит более двухсот различных органических и минеральных элементов."Наверное, нет ни одного подобного продукта, пожалуй, только за исключением яиц, который бы обладал таким гармоничным сочетанием целого комплекса пищевых веществ.Пол – литра молока составляет почти треть суточной нормы человека в белке животного происхождения. Ценность молочного белка – в сбалансированности аминокислот и почти 100 – процентной усвояемости. Именно белки молочных продуктов являются носителями специальных защитных факторов – иммуноглобулинов, которые вырабатывают антитела против большинства вирусов и микроорганизмов", - поясняет Евгений Шмерко.Из коровьего казеина выделены вещества, которые способны снижать кровяное давление. По этой причине молоко и молочные продукты, а также приготовленные из них блюда, применяют в комплексном лечении атеросклероза, ишемической болезни сердца, мозговых и периферических сосудов, гипертонии.В молоке много калия – этот макроэлемент чрезвычайно важен для сохранения эластичности сосудов.Очень полезно молоко для слизистой оболочки желудка, поэтому – то его и пьют при появлении изжоги. Просто молоко снижает кислотность желудочного сока, которая приводит к этому неприятному явлению.По словам эксперта, в молочном жире присутствуют более тридцати различных жирных кислот, витамины А и D, значительное количество фосфора. Кстати, при ранних заболеваниях молоко с большим процентом жирности оказывает более выраженное лечебное действие, чем обезжиренное.Эффективно молоко и в профилактике остеопороза – около 80 % от суточной нормы кальция человеческий организм может восполнить за счет молочных продуктов.Также молоко – это отличное успокоительное средство. Стакан молока утром помогает почувствовать себя бодрым и полным сил, а вечером - расслабиться и настроиться на сон.Кроме всего прочего, молоко отлично утоляет жажду и снижает тягу к спиртным напиткам.Как выбрать молоко?Если приобрести настоящее "живое" молоко нет возможности, то не стоит отказываться от того, которое продается в магазине. При этом важно научиться его правильно выбирать.К примеру, надпись на упаковке "цельное молоко" означает, что перед вами находится натуральный продукт, который подвергли только термической обработке. Надпись "нормализованное молоко" говорит о том, что молоко разного процента жирности и из разных хозяйств смешали, обезжирили и довели до необходимой жирности для продажи. Кстати, в таком молоке могут присутствовать растительные жиры."Восстановленное молоко" - продукт, который получают из сухого порошка высушенного молока. Эта разновидность молока не отличается от натурального по своему минеральному составу и калорийности, однако, в нем нет необходимых полезных веществ."Также при выборе обязательно обращайте внимание на срок хранения молока. Чем он больше, тем больше в продукте различных добавок. Натуральное молоко долго храниться не может", - отмечает специалист."Проверить натуральность молока в домашних условиях поможет лимонная или уксусная кислота. Если в молоке есть добавки, то при попадании кислоты оно начнет пузыриться и выделять углекислый газ. Йод поможет узнать, содержится ли в молоке крахмал. Если капнуть йод в натуральное молоко, то оно пожелтеет, а в то, где есть крахмал, посинеет" – советует врач – фитотерапевт.Как пить молоко правильно?Молоко должно обязательно присутствовать в рационе взрослых и малышей. Единственное противопоказание – его непереносимость. У некоторых людей с возрастом происходит отторжение молока из – за ослабления синтеза различных ферментов и печеночного барьера. Также возможна и индивидуальная непереносимость лактозы.По его мнению, добавлять молоко в горячий чай или кофе - не самая лучшая идея."Также не стоит кипятить молоко – при нагревании до 30 градусов в нем начинают разрушаться витамины", - заключает специалист.Читайте также: Что будет с организмом, если пить кофе по утрам
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молоко, продукты
Что происходит с организмом, когда вы пьете молоко
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Издавна считается, что молоко полезно для организма. Однако, в последнее время не специалисты с этим согласны. Как молоко влияет на организм человека - в нашем материале.
Молоко богато микроэлементами и витаминами. С давних времен молоко и молочные продукты считались полезной и здоровой пищей.
О том, как правильно употреблять молоко для наибольшей пользы корреспонденту Sputnik Беларусь
рассказал врач-фитотерапевт Евгений Шмерко.
В чем польза молока?
Специалист рассказывает, что свежее натуральное молоко можно назвать своеобразным раствором, который содержит более двухсот различных органических и минеральных элементов.
"Наверное, нет ни одного подобного продукта, пожалуй, только за исключением яиц, который бы обладал таким гармоничным сочетанием целого комплекса пищевых веществ.
Пол – литра молока составляет почти треть суточной нормы человека в белке животного происхождения. Ценность молочного белка – в сбалансированности аминокислот и почти 100 – процентной усвояемости. Именно белки молочных продуктов являются носителями специальных защитных факторов – иммуноглобулинов, которые вырабатывают антитела против большинства вирусов и микроорганизмов", - поясняет Евгений Шмерко.
Из коровьего казеина выделены вещества, которые способны снижать кровяное давление. По этой причине молоко и молочные продукты, а также приготовленные из них блюда, применяют в комплексном лечении атеросклероза, ишемической болезни сердца, мозговых и периферических сосудов, гипертонии.
В молоке много калия – этот макроэлемент чрезвычайно важен для сохранения эластичности сосудов.
Очень полезно молоко для слизистой оболочки желудка, поэтому – то его и пьют при появлении изжоги. Просто молоко снижает кислотность желудочного сока, которая приводит к этому неприятному явлению.
По словам эксперта, в молочном жире присутствуют более тридцати различных жирных кислот, витамины А и D, значительное количество фосфора. Кстати, при ранних заболеваниях молоко с большим процентом жирности оказывает более выраженное лечебное действие, чем обезжиренное.
Эффективно молоко и в профилактике остеопороза – около 80 % от суточной нормы кальция человеческий организм может восполнить за счет молочных продуктов.
Также молоко – это отличное успокоительное средство. Стакан молока утром помогает почувствовать себя бодрым и полным сил, а вечером - расслабиться и настроиться на сон.
Кроме всего прочего, молоко отлично утоляет жажду и снижает тягу к спиртным напиткам.
Как выбрать молоко?
Если приобрести настоящее "живое" молоко нет возможности, то не стоит отказываться от того, которое продается в магазине. При этом важно научиться его правильно выбирать.
К примеру, надпись на упаковке "цельное молоко" означает, что перед вами находится натуральный продукт, который подвергли только термической обработке. Надпись "нормализованное молоко" говорит о том, что молоко разного процента жирности и из разных хозяйств смешали, обезжирили и довели до необходимой жирности для продажи. Кстати, в таком молоке могут присутствовать растительные жиры.
"Восстановленное молоко" - продукт, который получают из сухого порошка высушенного молока. Эта разновидность молока не отличается от натурального по своему минеральному составу и калорийности, однако, в нем нет необходимых полезных веществ.
"Также при выборе обязательно обращайте внимание на срок хранения молока. Чем он больше, тем больше в продукте различных добавок. Натуральное молоко долго храниться не может", - отмечает специалист.
"Проверить натуральность молока в домашних условиях поможет лимонная или уксусная кислота. Если в молоке есть добавки, то при попадании кислоты оно начнет пузыриться и выделять углекислый газ. Йод поможет узнать, содержится ли в молоке крахмал. Если капнуть йод в натуральное молоко, то оно пожелтеет, а в то, где есть крахмал, посинеет" – советует врач – фитотерапевт.
Как пить молоко правильно?
Молоко должно обязательно присутствовать в рационе взрослых и малышей. Единственное противопоказание – его непереносимость. У некоторых людей с возрастом происходит отторжение молока из – за ослабления синтеза различных ферментов и печеночного барьера. Также возможна и индивидуальная непереносимость лактозы.
"И, конечно, употреблять молоко нужно с умом. Лучше всего использовать его в качестве отдельной еды, а не вместе с вареньем и батоном, и пить небольшими глотками. Этому есть объяснение – все дело в том, что пока молоко не переварится в желудочно–кишечном тракте, не начнется процесс переваривания другой пищи. Единственное исключение – фрукты и ягоды. Молоко помогает их усвоению, а также снижает вероятность возникновения диатезов и аллергических реакций" - полагает Шмерко.
По его мнению, добавлять молоко в горячий чай или кофе - не самая лучшая идея.
"Также не стоит кипятить молоко – при нагревании до 30 градусов в нем начинают разрушаться витамины", - заключает специалист.