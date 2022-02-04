https://uz.sputniknews.ru/20220204/chto-budet-s-organizmom-esli-pit-kofe-po-utram-22533286.html
Что будет с организмом, если пить кофе по утрам
Что будет с организмом, если пить кофе по утрам
В некоторых случаях теории о вреде кофе для здоровья являются преувеличенными. В состав напитка входят и полезные вещества.
2022-02-04T07:00+0500
2022-02-04T07:00+0500
2022-02-04T07:00+0500
это интересно
кофе
здоровье
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ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Вреден или полезен кофе для организма? Вопрос неоднозначный. Так, диетолог Антонина Саволюк в интервью РИА Новости сообщила, что пить кофе во время еды можно, если он натуральный и не содержит каких-либо добавок.Дело в том, что в состав кофе входят биологически активные вещества, которые легко связываются с белками и кальцием, объясняет специалист. Однако, если добавить в кофе молоко или сливки, полезные вещества теряются.Лучше всего пить кофе во время завтрака или между перекусами, однако обязательно нужно запивать его стаканом воды."Кофе сильно обезвоживает и немного "окисляет" кислотно-щелочной баланс. Также оказывает мочегонный эффект, выводит воду из кровяного русла. Поэтому стаканчик воды после чашки кофе — привычка, которая будет полезна для всех", — говорит Антонина Саволюк.Впрочем, при индивидуальных противопоказаниях кофе пить нельзя - например, при риске остеопороза или гипертонии, гастрите или язвенной болезни, предостерегает эксперт.
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MIA „Rosiya Segodnya“
кофе, здоровье
Что будет с организмом, если пить кофе по утрам
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В некоторых случаях теории о вреде кофе для здоровья являются преувеличенными. В состав напитка входят и полезные вещества.
ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik.
Вреден или полезен кофе для организма? Вопрос неоднозначный. Так, диетолог Антонина Саволюк в интервью
РИА Новости сообщила, что пить кофе во время еды можно, если он натуральный и не содержит каких-либо добавок.
Дело в том, что в состав кофе входят биологически активные вещества, которые легко связываются с белками и кальцием, объясняет специалист. Однако, если добавить в кофе молоко или сливки, полезные вещества теряются.
Лучше всего пить кофе во время завтрака или между перекусами, однако обязательно нужно запивать его стаканом воды.
"Кофе сильно обезвоживает и немного "окисляет" кислотно-щелочной баланс. Также оказывает мочегонный эффект, выводит воду из кровяного русла. Поэтому стаканчик воды после чашки кофе — привычка, которая будет полезна для всех", — говорит Антонина Саволюк.
Впрочем, при индивидуальных противопоказаниях кофе пить нельзя - например, при риске остеопороза или гипертонии, гастрите или язвенной болезни, предостерегает эксперт.