https://uz.sputniknews.ru/20220211/chto-goar-avetisyan-delala-v-uzbekistane-i-kakie-naryady-primerila--video-22671830.html
Что Гоар Аветисян делала в Узбекистане и какие наряды примерила — видео
Что Гоар Аветисян делала в Узбекистане и какие наряды примерила — видео
Звезда побывала в нескольких городах и осталась от страны под большим впечатлением. Подробности — в материале.
2022-02-11T16:00+0500
2022-02-11T16:00+0500
2022-02-11T16:00+0500
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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Популярный российский визажист, бьюти-блогер Гоар Аветисян побывала в Узбекистане. Девушка поделилась кадрами из поездки в своем Instagram. Звезда выкладывала как фото, так и видео. Девушка предложила поклонникам прочувствовать атмосферу Востока. Аветисян поделилась, что в Узбекистане ее встретили очень тепло и гостеприимно. Блогер также поинтересовалась у поклонников, какой национальный наряд ей идет больше. При этом некоторые подписчики отметили, что эти платья не совсем традиционные.Девушка также пошутила, что на смену ей прилетел президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Читайте также:"Нам у вас очень нравится" - Елизавета Арзамасова об Узбекистане >>
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узбекистан
Что Гоар Аветисян делала в Узбекистане и какие наряды примерила — видео
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Звезда побывала в нескольких городах и осталась под большим впечатлением от поездки. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Популярный российский визажист, бьюти-блогер Гоар Аветисян побывала в Узбекистане.
Девушка поделилась кадрами из поездки в своем Instagram.
Звезда выкладывала как фото, так и видео. Девушка предложила поклонникам прочувствовать атмосферу Востока.
Аветисян поделилась, что в Узбекистане ее встретили очень тепло и гостеприимно.
Блогер также поинтересовалась у поклонников, какой национальный наряд ей идет больше.
При этом некоторые подписчики отметили, что эти платья не совсем традиционные.
"Традиционные вы видели в сторис, когда нас встречали. Это — современные", — отметила Аветисян.
Девушка также пошутила, что на смену ей прилетел президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
"Пока, солнечный Узбекистан! Мы еще вернемся", — попрощалась блогер.