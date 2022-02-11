https://uz.sputniknews.ru/20220211/chto-goar-avetisyan-delala-v-uzbekistane-i-kakie-naryady-primerila--video-22671830.html

Что Гоар Аветисян делала в Узбекистане и какие наряды примерила — видео

Что Гоар Аветисян делала в Узбекистане и какие наряды примерила — видео

Звезда побывала в нескольких городах и осталась от страны под большим впечатлением. Подробности — в материале.

2022-02-11T16:00+0500

2022-02-11T16:00+0500

2022-02-11T16:00+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Популярный российский визажист, бьюти-блогер Гоар Аветисян побывала в Узбекистане. Девушка поделилась кадрами из поездки в своем Instagram. Звезда выкладывала как фото, так и видео. Девушка предложила поклонникам прочувствовать атмосферу Востока. Аветисян поделилась, что в Узбекистане ее встретили очень тепло и гостеприимно. Блогер также поинтересовалась у поклонников, какой национальный наряд ей идет больше. При этом некоторые подписчики отметили, что эти платья не совсем традиционные.Девушка также пошутила, что на смену ей прилетел президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Читайте также:"Нам у вас очень нравится" - Елизавета Арзамасова об Узбекистане >>

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