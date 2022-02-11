https://uz.sputniknews.ru/20220211/djo-bayden-pereputal-dve-strany--video-22667430.html

Джо Байден перепутал две страны — видео

Джо Байден перепутал две страны — видео

Президент США оговорился в интервью. Только с третьего раза он назвал страну правильно.

2022-02-11T11:00+0500

2022-02-11T11:00+0500

2022-02-11T11:00+0500

в мире

джо байден

президент сша

интервью

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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Американский президент Джо Байден допустил оговорку в телеинтервью. Он перепутал Афганистан сначала с Украиной, а затем с Ираком.Оговорился президент США, когда объяснял, что решение покинуть страну после 20-летней военной кампании было абсолютно верным. Команду президента регулярно критикуют за беспорядки и многочисленные жертвы, которыми сопровождался прошлогодний вывод американских войск и гражданского персонала из Афганистана. Ранее Байден неверно произнес фамилию российского президента, перепутал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией, Ирак с Ираном и неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой государства.Читайте также:Американские СМИ вычислили "российского агента" в своих рядахКак далеко готов зайти Запад в своей борьбе с Россией

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джо байден, президент сша, интервью