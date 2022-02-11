https://uz.sputniknews.ru/20220211/drevnie-pismennye-istochniki-poyavyatsya-v-elektronnom-vide-22669677.html
Древние письменные источники появятся в электронном виде
Древние письменные источники появятся в электронном виде
Культуру страны переводят на "электронные рельсы". Какая судьба ждет старинные рукописи и другие ценности, читайте в материале.
2022-02-11T11:40+0500
2022-02-11T11:40+0500
2022-02-11T11:40+0500
культура
музей
библиотека
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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию системы хранения и исследования древних письменных источников".В процессы хранения и исследования уникального письменного и литографического наследия внедрят цифровые технологии. Центру исламской цивилизации поручили сформировать Государственный реестр древних письменных источников, которые хранятся во всех музеях, библиотеках и архивных фондах на территории Узбекистана.Кроме того, создадут каталоги и электронные копии древних письменных источников по видам. И поэтапно издадут их на общедоступном языке.При центре появится лаборатория консервации и реставрации этих рукописей.А также через два месяца запустят научно-просветительский портал о жизни и духовном наследии ученых и мыслителей Узбекистана и его мобильное приложение. За последние годы в Узбекистане создали: Центр исламской цивилизации, международные научно-исследовательские центры Имама Бухари, Имама Термези, Имама Матуриди и Международную исламскую академию.Читайте также:Ученые обсуждают алтайские раскопки, проливающие свет на раннюю историю тюрковУченые приехали на раскопки останков "иссык-кульского мамонта"
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музей, библиотека
Древние письменные источники появятся в электронном виде
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В республике создадут Государственный реестр древних письменных источников, хранящихся во всех музеях, библиотеках и архивных фондах на территории страны.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление
"О дополнительных мерах по совершенствованию системы хранения и исследования древних письменных источников".
В процессы хранения и исследования уникального письменного и литографического наследия внедрят цифровые технологии.
Центру исламской цивилизации поручили сформировать Государственный реестр древних письменных источников, которые хранятся во всех музеях, библиотеках и архивных фондах на территории Узбекистана.
Кроме того, создадут каталоги и электронные копии древних письменных источников по видам. И поэтапно издадут их на общедоступном языке.
Власти планируют также организовать научные экспедиции в зарубежные страны, чтобы найти древние рукописи творчества ученых и мыслителей Узбекистана, хранящиеся у населения и в различных фондах.
При центре появится лаборатория консервации и реставрации этих рукописей.
А также через два месяца запустят научно-просветительский портал о жизни и духовном наследии ученых и мыслителей Узбекистана и его мобильное приложение.
За последние годы в Узбекистане создали: Центр исламской цивилизации, международные научно-исследовательские центры Имама Бухари, Имама Термези, Имама Матуриди и Международную исламскую академию.