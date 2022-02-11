https://uz.sputniknews.ru/20220211/drevnie-pismennye-istochniki-poyavyatsya-v-elektronnom-vide-22669677.html

Древние письменные источники появятся в электронном виде

Древние письменные источники появятся в электронном виде

Культуру страны переводят на "электронные рельсы". Какая судьба ждет старинные рукописи и другие ценности, читайте в материале.

2022-02-11T11:40+0500

2022-02-11T11:40+0500

2022-02-11T11:40+0500

культура

музей

библиотека

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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию системы хранения и исследования древних письменных источников".В процессы хранения и исследования уникального письменного и литографического наследия внедрят цифровые технологии. Центру исламской цивилизации поручили сформировать Государственный реестр древних письменных источников, которые хранятся во всех музеях, библиотеках и архивных фондах на территории Узбекистана.Кроме того, создадут каталоги и электронные копии древних письменных источников по видам. И поэтапно издадут их на общедоступном языке.При центре появится лаборатория консервации и реставрации этих рукописей.А также через два месяца запустят научно-просветительский портал о жизни и духовном наследии ученых и мыслителей Узбекистана и его мобильное приложение. За последние годы в Узбекистане создали: Центр исламской цивилизации, международные научно-исследовательские центры Имама Бухари, Имама Термези, Имама Матуриди и Международную исламскую академию.Читайте также:Ученые обсуждают алтайские раскопки, проливающие свет на раннюю историю тюрковУченые приехали на раскопки останков "иссык-кульского мамонта"

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