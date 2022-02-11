https://uz.sputniknews.ru/20220211/mirziyoev-uvolil-ryad-chinovnikov-za-smertnost-na-dorogax-22677434.html

Мирзиёев уволил ряд чиновников за смертность на дорогах

Мирзиёев уволил ряд чиновников за смертность на дорогах

Хокимы, начальники УВД и прокуратуры нескольких районов отправлены в отставку с испытательным сроком

2022-02-11T15:00+0500

2022-02-11T15:00+0500

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общество

шавкат мирзиёев

хоким

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ТАШКЕНТ. 11 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправил в отставку ряд районных чиновников из-за высокой смертности на дорогах. Такое решение глава государства озвучил в ходе совещания по дорожной ситуации, сообщает пресс-секретарь президента в своем Telegram-канале.Как стало известно, за минувший год в стране произошло более 10 тыс. дорожных происшествий, в которых пострадало более 9 тыс. человек."В частности, в 2021 году в авариях в Чиракчи погибло 43 человека, в Наманганской – 42, в Янгиюльском районе – 34, в Ургутском – 28, в Андижанской области – 20 человек", - говорится в сообщении.Хокимы, начальники УВД и прокуратуры этих районов и городов отправлены отставку с трехмесячным сроком. За отведенный срок чиновникам необходимо исправить ситуацию на дорогах в своем районе, иначе их привлекут к ответственности, заявил глава государства.В отставку отправлены глава УВД Наманганской области, начальники УБДД Андижанской и Самаркандской областей. Руководитель Кашкадарьинского областного УВД получил строгое предупреждение.Читайте также: Мирзиёев уволил чиновников в Самарканде

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шавкат мирзиёев, хоким